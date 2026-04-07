Image: NASA

アメリカ現地時間で4月1日に打ち上げられたアルテミスIIミッション。

月有人飛行ミッションアルテミス計画の一部であり、人類が地球低軌道の向こう側を旅するのはアポロ17号以来、実に半世紀ぶり。10日間の飛行ミッションで月の逆側を調査予定。アメリカ現地時間6日には月に到着（再接近）します。

4人の宇宙飛行士が乗り込んだ宇宙船オリオンの窓ごしに撮影された地球の画像を、NASAが公開しています。現時点では、地球人のほとんどはその目で直接見ることはできないビー玉のような地球。この地球を人類が実際目にするのも、およそ50年ぶりです。

以下、NASAが公開した画像。すべてアルテミスIIの船長を務めるリード・ワイズマン宇宙飛行士が、オリオン船内から撮影したものです。

Image: NASA

Image: NASA

太陽光が当たる昼と当たらない夜の境目となる明暗境界線。

Image: NASA

後ろから照らされる地球。

Image: NASA

今後、アルテミスIIミッションの美宇宙画像がどんどん公開されていくのが楽しみなところ。アルテミスIIミッションの様子は、YouTubeでライブ配信されています。