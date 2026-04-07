終売前に駆け込めーーーッッ！【マック】かぶりつきたい「限定メニュー」

【マクドナルド】の「春の限定バーガー」が、4月中旬に終売予定。今回はそのなかから、朝マック®限定バーガーと定番人気のバーガーを紹介します。終売前はもう間もなくだから、ぜひその前に味わってみて。

朝だけの限定バーガー

開店から10:30までの朝限定メニュー「てりたまマフィン」。@empireo25さんは「てりたまマフィン買うために朝マック久しぶりに行った」のだそう。イングリッシュマフィンで、てりやきソースの絡んだソーセージパティとシャキシャキのレタス、たまごをサンド。「甘辛いソースとプルプルたまごが良く合ってて美味しい」と絶賛。バンズとパティが異なる「てりたまバーガー®」と食べ比べするのもいいかも。

ちょっとリッチにチーズ入り

てりやきソースを絡めたポークパティに、たまごとチェダーチーズ、レタスを合わせたぜいたくバーガー「チーズてりたま」。@ftn_picsレポーターHaruさんは「口福でした」「食べ応えもあってGOOD」と絶賛です。定番のてりたまや「コク旨かるび焼肉風てりたま」と食べ比べるのもおすすめ。終売前にぜひチェックしてみて。

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writer：Yuri.A