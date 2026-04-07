34歳の年の差を覚悟した26歳の夫は、プロポーズの際「将来おしめも取り替えるし一生守る」と、介護まで見据えた男気溢れる言葉を贈った。

【映像】60歳美人妻のビジュアル（2人のキスも）

2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティである。今回は、茨城県東海村から登場した26歳の夫と60歳の妻という34歳差の夫婦が登場、大衆演劇の師匠と弟子として出会った年の差カップルの濃密な恋模様が明かされた。

恋心に気づいた夫は、地元の東海村で開催された花火大会に広美さんを誘い出した。花火を楽しみ、「綺麗だね」と語り合った帰り道、車の中で広美さんから「何か言うことあるんじゃないの？」と催促され、夫は勝負に出た。 夫の口から飛び出したのは、「好きだよ」というストレートな告白。そして「これから先も面倒も見るし、おしめも取り替えるし、これから一生守っていくので。付き合ってください」と伝えたという。34歳という年齢差を丸ごと引き受けるような、若き夫の並々ならぬ男気に、広美さんは「人生最後の言葉だと思って」と、大きな喜びでその想いを受け入れたと明かしていた。