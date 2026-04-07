『テレビ×ミセス』番組新カットが到着、粉まみれ＆逆バンジーも… 体当たりな3人の“熱量”に共演者「ミセスの覚悟を見た」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がMCを務めるTBS系の冠番組『テレビ×ミセス』初回がきのう6日に放送。番組カットが到着した。
【別カット】初回『テレビ×ミセス』、顔真っ白＆“逆バンジー”シーン
冒頭から“王道バラエティ”全開。3人は、チョコレートプラネットとともにジャージ＆ヘルメット姿で、落ちたら“粉まみれ”の「浮島ジップライン」攻略を目指した。なかなかうまくいかず、全身真っ白になってしまったメンバーを見た進行役の陣内智則は、「こんなミセスが見られるとは…」と新鮮な様子。SNSでは「粉まみれミセス最高！」など普段なかなか見ることのできない3人の姿に歓喜のコメントが続々と寄せられた。
さらに、「浮島ジップライン」に挑戦したメンバーの誰か1人が、罰ゲームとして「逆バンジー」に挑戦することに。スタジオの外に設置された巨大な逆バンジー台を見た大森は「どんだけお金かけてるんですか！」と思わずツッコミ。逆バンジー経験が唯一あるというチョコレートプラネット・松尾駿は、大規模なセットを見て「これはマジでやばい」とドン引きしていた。
結局、高所恐怖症の若井が罰ゲームを受ける羽目に。全力体当たりでテレビを楽しむ3人の熱量を感じた松尾は「ミセスの覚悟を見た」と驚いていた。
また、ハーフパンツに麦わら帽子＆赤いほっぺメイク姿の若井が釣りを楽しむコント企画「若井つり堀」では、研ナオコがこの企画のためだけに登場。突然の展開に「ジワる！」「昭和感半端なくて最高」「ツボすぎるなんだこれww」など注目。
さらにゲストアーティストとして郷ひろみが登場したシーンでは、“長く輝き続ける”秘訣を伝授。ミセスとのコラボで披露した「GOLDFINGER'99」披露シーンでは、ハモリの歌唱や“ジャケット”パフォーマンスなど、さまざまな見せ場で視聴者を楽しませた。
盛りだくさんの内容に、SNSでは「もう最高！」「大爆笑！止まりませんでした」「よかったー！」など歓喜のコメントが続々と寄せられた。放送はTVerで、13日月曜よる8時54分まで配信中。
【別カット】初回『テレビ×ミセス』、顔真っ白＆“逆バンジー”シーン
冒頭から“王道バラエティ”全開。3人は、チョコレートプラネットとともにジャージ＆ヘルメット姿で、落ちたら“粉まみれ”の「浮島ジップライン」攻略を目指した。なかなかうまくいかず、全身真っ白になってしまったメンバーを見た進行役の陣内智則は、「こんなミセスが見られるとは…」と新鮮な様子。SNSでは「粉まみれミセス最高！」など普段なかなか見ることのできない3人の姿に歓喜のコメントが続々と寄せられた。
結局、高所恐怖症の若井が罰ゲームを受ける羽目に。全力体当たりでテレビを楽しむ3人の熱量を感じた松尾は「ミセスの覚悟を見た」と驚いていた。
また、ハーフパンツに麦わら帽子＆赤いほっぺメイク姿の若井が釣りを楽しむコント企画「若井つり堀」では、研ナオコがこの企画のためだけに登場。突然の展開に「ジワる！」「昭和感半端なくて最高」「ツボすぎるなんだこれww」など注目。
さらにゲストアーティストとして郷ひろみが登場したシーンでは、“長く輝き続ける”秘訣を伝授。ミセスとのコラボで披露した「GOLDFINGER'99」披露シーンでは、ハモリの歌唱や“ジャケット”パフォーマンスなど、さまざまな見せ場で視聴者を楽しませた。
盛りだくさんの内容に、SNSでは「もう最高！」「大爆笑！止まりませんでした」「よかったー！」など歓喜のコメントが続々と寄せられた。放送はTVerで、13日月曜よる8時54分まで配信中。