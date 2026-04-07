【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で、米国とカナダの宇宙飛行士４人が搭乗する宇宙船「オリオン」は米東部時間６日午後６時４０分すぎ（日本時間７日午前７時４０分すぎ）、月の裏側の飛行を始めた。

地球との通信は４０分程度、途絶する。この間、月に最接近し、その５分後には、地球から約４０万６０００キロ・メートル以上離れた場所を飛んで、人類が到達する最遠距離の記録を打ち立てる見通しだ。

オリオンが月の裏側から出る際は、月の地平線から現れる「地球の出」も観測できるという。

飛行士はカメラや肉眼などによる月面観測を行い、クレーターなど月面の形状や色などを記録する。

人類が訪れたことのない地球から最も遠い場所を飛行することで、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は、人を乗せた宇宙船が設計通り機能するかどうかを確かめる。２０２８年を目標とする有人月面着陸に役立てる。

オリオンはすでに、地球よりも月の重力の影響が強くなる「月の重力圏」に入っている。米東部時間６日午後１時５６分（日本時間午前２時５６分）には、アポロ１３号が１９７０年４月に樹立した地球からの最遠距離の記録である４０万１７１キロ・メートルを更新した。