飼い主さんがいない間に衝撃的な姿となっていたわんこが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で191万8000回再生を突破し、「背中にチャックある？」「人生何回目？」「AI疑われても無理ない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ウチの大型犬、中身は人間かもしれない…』留守番中のワンコをカメラで確認した結果→衝撃的な光景】

留守番中の愛犬を見てみたら…

Instagramアカウント「chiyu_ningen」の投稿主さんは、スタンダードプードルの「チユ」ちゃんと暮らしています。今回は、チユちゃんがお留守番しているときの様子を紹介されました。仕事中、チユちゃんのことが心配になった投稿主さん。自宅に設置してある見守りカメラで、チユちゃんの様子を確認することにしたそうです。

見守りカメラに映されたチユちゃんの姿に、投稿主さんは驚いてしまうことに。チユちゃんは、まるで人間のようにソファに座ってテレビを観ていたのです…！！

シュールすぎる姿に爆笑！！

チユちゃんは、背もたれにぴったりと背中を付け、後ろ足を組むような体勢で座っていたのだとか。脱力感あふれる姿は、リラックスしてテレビを観る人間のよう。想像もしていなかったチユちゃんの姿に、投稿主さんは笑ってしまったといいます。

ちなみに、このとき観ていたのは、大谷選手が登場する野球の試合だったそう。チユちゃんはボールで遊ぶのが好きとのことで、同じように活躍する野球選手たちが気になってしまったのかもしれません。「完全に休日のお父さんで笑いが止まりません(笑)」と投稿主さん。こんなに愛らしい姿を見てしまったら、早く仕事から帰りたくなりますね！！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「想像以上に人間w」「おっさん座りしてて草」「声出して笑いました」などさまざまなコメントが寄せられました。

車で待つ姿も人間のよう

別の日には、車で待機するチユちゃんの姿も紹介されました。投稿主さんが、チユちゃんを連れて車で外出した日のこと。チユちゃんを車に残して用事を済ませると、そこには想定外すぎるチユちゃんの姿がありました。

チユちゃんは、運転席に移動して、真顔で投稿主さんを見つめていたのです…！その姿は、客待ちをするタクシー運転手のようだったとか。普段から人間っぽい姿をたくさん見せてくれるというチユちゃん、もしかすると前世は人間だったのかもしれませんね♪

Instagramアカウント「chiyu_ningen」には、チユちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chiyu_ningen」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。