◆「夫婦で同じ部屋」はもう古い？仲が良い人ほど、あえて別々に寝ることを選ぶ納得の理由

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

子どもが巣立った後、寝室を変えない夫婦ほど

「眠り」を失ってしまう理由

子どもが独立し、夫婦二人だけの生活に戻る。本来なら、肩の荷が下りて、穏やかな時間が増えていくはずの時期です。ところが実際には、

●「なぜか最近、眠りが浅くなった気がする」

●「夜中にふと目が覚めることが増えた」

そんな違和感を抱える方が、実は少なくありません。「気が抜けたからかな？」「寂しいからかな？」と心のせいにされがちですが、原因はもっと物理的なところにあります。

生活のフェーズは大きく変わったのに、「寝室だけが昔のままだから」です。

「やっと二人の時間」なのに

なぜか落ち着かない理由

子育て中の寝室は、基本的に「家族（子ども）優先」で作られています。

●夜泣きに対応ですぐ起きられるような明かり

●子どもが怖がらないようなドアの開け方

●風邪をひかないための高めの室温設定

●川の字で寝るための家具配置

これらはすべて、子どもを守るために最適化されてきた環境です。しかし、子どもが巣立った瞬間、その前提はなくなります。それにもかかわらず、寝室を変えずにそのまま使い続けていると、大人の体は無意識に「ズレ」を感じ始めます。

「もう見守らなくていいはずなのに、脳が警戒モードを解けない」

そんな状態が、知らず知らずのうちに「眠りを浅くしている正体」なのです。

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