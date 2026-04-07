

自宅で楽しめるブルークラブ＝2020年6月、米メリーランド州ベセスダ、青山直篤撮影

コロナ禍で外食が難しかった2020年のアメリカ。そんな閉塞（へいそく）感の中で、人々の心とおなかを満たしたのがメリーランド州名物の「ブルークラブ」です。ワゴンで売られている蒸したてを自宅に持ち帰り、家族で豪快にほじくり出す時間は、最高にぜいたくなひととき。アメリカ東海岸の「恒例行事」に変わった絶品ガニの魅力を、現地記者がお届けします。

この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「地球を食べる」で2021年2月16日に配信された記事を再構成してお届けしています。本編記事はこちらから

ブルークラブのポイント

甘い身と激辛スパイスが中毒性抜群。小ぶりな身の甘さと、たっぷり振りかけられた刺激的なスパイスが絶妙にマッチ

木づちで叩き割るワイルドな食体験 。ツメを木づちで叩き割り、身をほじくり出す豪快なスタイル。濃厚なカニミソも味わえる

驚きの神コスパ。ワゴン販売なら1個3〜4ドル（当時）と手頃。6個もあればお腹いっぱいになれる最強ストリートグルメ

もっと知りたい

1, コロナ禍で大人気となった「カニワゴン」

外食が制限された2020年、スーパーの駐車場に現れる移動販売車「カニワゴン」に記者は何度も通った。老舗レストラン「フーパーズ」が週末ごとに各地を巡回し、その場で蒸したてを提供。先が見えない危機的な状況の中で、このワゴンを待つことが記者自身を含め、多くの人々の楽しみとなっていた

2, 「ウィンウィン」なビジネスモデル

このワゴン販売は、スーパーにとっても大きなメリットがあった。カニを目当てに来た客が店で買い物をし、逆に買い物客がワゴンに気づいてカニを買うという相乗効果が。シーフードレストランが少ない地域を狙って出店する戦略により、競合を避けながら地域に根ざしたサービスとして定着した

3, 人と人をつなぐ「ソーシャル・シング」

現地の支配人は、カニを「社交上の食べ物（ソーシャル・シング）」と呼ぶ。カニを食べるときは、手も机も汁やスパイスで汚れ、格好良く食べるのは不可能。だからこそ、気心の知れた家族や友人と無心になって囲むもの。物理的に距離を置かなければならなかったコロナ禍で、心の触れ合いをもたらす重要な役割を果たした

記者の食レポ

記者は、ブルークラブをほじる時間に、かつて赴任していた金沢の冬を思い出した。厳しい寒さの中で食べた「香箱（こうばこ）ガニ」の味や、お世話になった人がふるまってくれたカニの思い出。国やカニの種類は違えども、湯気とともに広がる香りと、大切な人と過ごす豊かな時間は、万国共通の幸せの象徴といえるだろう

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自宅で楽しめるブルークラブ＝2020年6月、米メリーランド州ベセスダ、青山直篤撮影

朝日新聞（デジタル）地球を食べる

新型コロナウイルスが猛威をふるった2020年、米国では飲食業界が特に大きな打撃を受けた。「世界恐慌以来の経済危機」などと記事に書くたび、家族でよく出かけた地元の小さなレストランの店主の姿を思い浮かべた。自然の恵みと、ゆったりと流れる食事のひとときのかけがえのなさは、自宅の食卓でもじっくりとかみしめることができる。あらためてそのことに気付かせてくれた食べ物が、メリーランド州名物の「ブルークラブ」だ。

蒸しガニ買って自宅でほじる 米国で思い出した北陸の冬

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「地球をつまみ食い」シリーズ

世界中を飛び回る朝日新聞の記者が、各地の「食」を訪ね歩く名物コーナー「地球を食べる」。その中から「傑作」をコンパクトにお届けします。サクッと読んで会話のネタや就活の知識にも役立ちます。通勤や休憩中の“すきま時間”で、世界の「うまい」をつまみ食いしませんか？

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