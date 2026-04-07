次から次へ花粉がバトンタッチしたり、寒かったり暑かったりで、とても肌がゆらぎやすい日々。日差しが強い日も出てきて、本格的なUVケアを始めた方も多いのではないでしょうか。

そんな、今の季節にオススメしたいのが、Curél（キュレル）の「角層深部バリア美容液」と「スキンリペアUVセラム」です。キュレルは皮膚科学研究のもと、一貫して「セラミド」の機能に着目。セラミドは角質に存在する重要な保湿成分・バリア機能の主役。セラミド不足だと、肌荒れ・かさつきなどのトラブルに結びつきます。

サラッと使いやすいお守りアイテム「角層深部バリア美容液」

『キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液』（医薬部外品）は、乾燥や寒暖差などの突発的な環境変化時にも、ゆらぎやすい乾燥性敏感肌に向けて開発。角層深部までバリアを整え、外部刺激から肌を守ることで肌荒れを予防。セラミドの働きを補い、透明感を支える潤い素肌へ導く美容液です。

「セラミド機能カプセルPlus」を含む美容液が肌に密着することで、保湿成分を速やかに角層のすみずみまで浸透。さらに、「Curél」初の有効成分「GABOB」を配合。「深層バリアケア技術」採用により、角層深部までバリアを整え、外部刺激から皮膚を守り、肌荒れを予防。

サラッとした使い心地で、すぐ肌に馴染む使い心地。キャップをまわして取るだけで、一回使用分がスポイトの中に入っているという便利すぎる機能も嬉しい！

塗るたびに日やけしにくい肌に導く「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」

『キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム』は、日やけしやすい乾燥性敏感肌の方に向けた、セラミドケア＆UVバリア処方で、強力な紫外線から肌を守り、塗るたびに日やけしにくい肌に導く日やけ止め。肌のバリア機能が低下すると紫外線ダメージを受けやすく、紫外線対策だけでなく、角層まで乾燥対策（保水バリアケア）が必要に。

そこで、「Curél」初となる微細なUVカット成分を包み込んだセラムカプセルを配合。隙間のない均一なUV防御塗膜を形成。さらに、セラミド機能成分配合。角層の潤いを保つバリア機能の働きを補い、潤いを与えます。紫外線吸収剤無配合のノンケミカル処方の日やけ止めです。

塗り心地も良く、赤ちゃんのデリケートなお肌にもつかえて、洗顔料で落とせる優しい処方も嬉しい限り。

「角層深部バリア美容液」と「スキンリペアUVセラム」は全国のドラッグストアや通販サイトにて発売中。最近肌が敏感になっている…とお悩みの方はぜひ一度試してみて。

https://www.kao-kirei.com/ja/brand/kbb/curel/

※使用感は、筆者個人の感想となります。