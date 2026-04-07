This is CHIFFON CAKE.特別セット♡5周年限定スイーツ登場

特別なご褒美スイーツを探している方に♡This is CHIFFON CAKE.から、5周年を記念した数量限定セットが登場しました。人気のシフォンケーキとカッサータを一度に楽しめる贅沢な内容で、記念日にふさわしい特別感たっぷり。自分へのご褒美や大切な人へのギフトとしても注目のアイテムです♪

人気スイーツを詰め込んだ限定セット



今回の「5th Anniversary Set」は、ブランドを代表する2つのスイーツを組み合わせた特別仕様。

通常価格5,940円のところ、5,500円（税込・送料無料）で購入できるお得なセットです。販売は限定30セットのみなので、早めのチェックがおすすめ。

セット内容は「Brulee」と「The CASSATA」の2種類。どちらもブランドの顔ともいえる人気商品で、初めての方にもファンにも嬉しいラインナップです。

販売開始：2026年4月6日

発送開始：2026年4月10日より順次

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五感で楽しむシフォンケーキ



「Brulee（ブリュレ）」は、しっとりふわふわのシフォン生地にキャラメリゼの香ばしさをプラスした一品。

パリッとした食感ととろけるクリームの甘さが絶妙に重なり、ひと口ごとに違った表情を楽しめます。軽やかな口どけで、ついもう一口食べたくなる魅力があります。

贅沢な味わいのカッサータ



「The CASSATA（ザ・カッサータ）」は、クリームチーズをベースにナッツやドライフルーツを贅沢に使用。

解凍具合によって食感が変化し、アイスのようなひんやり感からなめらかなクリーム状まで、好みに合わせて楽しめます。素材の重なりが生む奥深い味わいが魅力です。

特別なひとときを楽しんで♡



5周年記念の特別セットは、日常にちょっとした贅沢を届けてくれるご褒美スイーツ♡人気の味わいを一度に楽しめるからこそ、満足感も格別です。

数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックして、特別なひとときを味わってみてくださいね♪