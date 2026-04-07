【日本】
景気動向指数（速報値）（2月）14:00
予想　111.9　前回　112.1（景気先行指数)　
予想　116.5　前回　117.9（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55
予想　51.2　前回　51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00
予想　50.1　前回　50.1（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30
予想　51.2　前回　51.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
耐久財受注（速報値）（2月）21:30
予想　-1.0%　前回　0.0%（前月比)　
予想　0.6%　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)

【カナダ】
Ivey購買部協会指数（3月）23:00
予想　N/A　前回　56.6（Ivey購買部協会指数)

※予定は変更することがあります