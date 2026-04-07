本日の予定【経済指標】
【日本】
景気動向指数（速報値）（2月）14:00
予想 111.9 前回 112.1（景気先行指数)
予想 116.5 前回 117.9（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55
予想 51.2 前回 51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00
予想 50.1 前回 50.1（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30
予想 51.2 前回 51.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
耐久財受注（速報値）（2月）21:30
予想 -1.0% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（3月）23:00
予想 N/A 前回 56.6（Ivey購買部協会指数)
※予定は変更することがあります
景気動向指数（速報値）（2月）14:00
予想 111.9 前回 112.1（景気先行指数)
予想 116.5 前回 117.9（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55
予想 51.2 前回 51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00
予想 50.1 前回 50.1（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30
予想 51.2 前回 51.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
耐久財受注（速報値）（2月）21:30
予想 -1.0% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（3月）23:00
予想 N/A 前回 56.6（Ivey購買部協会指数)
※予定は変更することがあります