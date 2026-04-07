【日本】

景気動向指数（速報値）（2月）14:00

予想 111.9 前回 112.1（景気先行指数)

予想 116.5 前回 117.9（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55

予想 51.2 前回 51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00

予想 50.1 前回 50.1（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30

予想 51.2 前回 51.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

耐久財受注（速報値）（2月）21:30

予想 -1.0% 前回 0.0%（前月比)

予想 0.6% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)



【カナダ】

Ivey購買部協会指数（3月）23:00

予想 N/A 前回 56.6（Ivey購買部協会指数)



※予定は変更することがあります

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