10:30 豪家計支出（2月）

12:35 日本30年利付国債入札（6000億円程度）

21:30 ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演

8日0:00 米NY連銀インフレ期待（3月）

1:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）

2:00 米3年債入札（580億ドル）

6:50 ジェファーソンFRB副議長、経済見通しおよび労働市場について講演（質疑応答あり）



中国外貨準備高（3月）

ASEAN財務相中銀総裁会議（フィリピン、10日まで）

仏中銀主催ECB年次会合（8日まで）



イースターマンデー翌日のため香港市場休場



※予定は変更することがあります

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