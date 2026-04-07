10:30　豪家計支出（2月）
12:35　日本30年利付国債入札（6000億円程度）
21:30　ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演
8日0:00　米NY連銀インフレ期待（3月）
1:30　グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
2:00　米3年債入札（580億ドル）
6:50　ジェファーソンFRB副議長、経済見通しおよび労働市場について講演（質疑応答あり）

中国外貨準備高（3月）
ASEAN財務相中銀総裁会議（フィリピン、10日まで）
仏中銀主催ECB年次会合（8日まで）

イースターマンデー翌日のため香港市場休場

※予定は変更することがあります