米株価指数先物 ダウ上昇、市場は「TACO」織り込む トランプ期限延長 米株価指数先物 ダウ上昇、市場は「TACO」織り込む トランプ期限延長

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米株価指数先物 ダウ上昇、市場は「TACO」織り込む トランプ期限延長



東京時間07:17現在

ダウ平均先物JUN 26月限 47031.00（+129.00 +0.28%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6658.75（+7.75 +0.12%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24381.50（+23.00 +0.09%）



米株先物は上昇、市場はトランプの「TACO」を織り込んでいる。



トランプ氏は連日イランに攻撃激化を警告しているがイランは交渉に応じる気がなく、トランプ氏は交渉期限を延長している。



トランプ氏はイランとの交渉期限を6日から7日に延長した。イラン側はトランプ氏の脅迫は我々の作戦継続に何の影響も及ぼさないとして交渉に応じない姿勢。

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