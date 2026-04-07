【スーパーフォーミュラ】第1戦（決勝・4月4日／モビリティリゾートもてぎ）

【映像】NSXからの水が半端ない！異例の光景（実際の様子）

雨による1時間以上に渡る赤旗中断や幾度もセーフティーカー（SC）の先導が続くなど、波乱の展開となった開幕戦。そんなレースを象徴するかのように、トップ走るドライバーが思わず無線で前を走るSCに言及した異例の場面があった。

レース終盤となった19周目、ポールポジションスタートから1番手を走行していた岩佐歩夢TEAM MUGEN）をSC明けに一気に抜き去った太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）。その直後、Jujuがバックストレートエンドでグラベルに捕まると、4度目のSCが導入された。

太田は、そのままSC先導で1位でチェッカーを受けることになったが、SCであるNSX Type Sの真後ろで大量の水を浴びた様子。少し苦笑いしながら「NSXからの水が半端ないんだけど」と無線を送った。

視聴者も想像以上に雨に驚きながら「NSXからの水が半端ない」「水巻き上げてるなNSX」「だから岩佐離れてたのか」「NSXからの水しぶきがひどいってさ」などと、コメントしていた。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）

