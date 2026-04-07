秋野暢子、「ちょっと変わった」手作りサンドイッチを披露 フライパンに食パンを並べ…作り方も紹介「料理上手」「忙しいなか自炊されてて、すごいです」
俳優の秋野暢子（69）が6日、自身のインスタグラムを更新。ルーティン化している“朝ごはん”投稿で、この日は手作りした「ちょっと変わったサンドイッチ」の食卓を披露した。
【写真】フライパンに食パンを並べ…「ちょっと変わった」秋野暢子の手作りサンドイッチ
作り方について「フライパンで、パン焼いて卵とチーズいれて塩胡椒。2つ折りにしてサンド出来上がりです」と紹介。投稿では、完成したサンドイッチのほか、フライパンで調理している工程の写真も披露した。
なお、テーブルの上には、メインの“焼きサンドイッチ”に加え、フルーツ入りのヨーグルトや栄養ドリンクなど、「いつもの定番」メニューも並んでいる。
コメント欄には「料理上手」「いつも美味しいものを食べてますね」「忙しいなか自炊されてて、すごいです」などの声が寄せられている。
【写真】フライパンに食パンを並べ…「ちょっと変わった」秋野暢子の手作りサンドイッチ
作り方について「フライパンで、パン焼いて卵とチーズいれて塩胡椒。2つ折りにしてサンド出来上がりです」と紹介。投稿では、完成したサンドイッチのほか、フライパンで調理している工程の写真も披露した。
なお、テーブルの上には、メインの“焼きサンドイッチ”に加え、フルーツ入りのヨーグルトや栄養ドリンクなど、「いつもの定番」メニューも並んでいる。
コメント欄には「料理上手」「いつも美味しいものを食べてますね」「忙しいなか自炊されてて、すごいです」などの声が寄せられている。