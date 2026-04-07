【韓国】「味より映え」に使い捨てられる流行スイーツ　“バズり”の陰で若者を蝕む高糖質・高脂質の“健康リスク”

韓国で「ドバイもちクッキー」ブームが冷めやらぬうちに、「バター餅」が新たなトレンドスイーツとして浮上した。「タンフル」に続いて再び中国発のスイーツが拡散するなか、大手フランチャイズから街中のカフェまでこぞって新商品を投入し、市場が急速に加熱している。

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わずか数カ月の間に人気メニューが入れ替わる流れのなかで消費者の疲労感は高まっているものの、市場はこの好機を逃していない。ただ、バター餅もまた「高炭水化物・高脂質」な食品であるという点から、健康面への懸念が指摘されている。

バター餅は中国・上海の菓子「ニェンガオ（年糕）」に由来するとされるスイーツだ。もち米粉を使用した生地に牛乳やバター、砂糖などを加えて焼き上げたもので、伝統的な餅に比べて風味と食感を強調しているのが特徴だ。もちもちした食感にバターの香ばしさと甘みが加わり、MZ世代を中心にSNSを通じて急速に口コミが広がった。

SNSを通じて流行が拡散し、昨年末からソウルの聖水（ソンス）や狎鴎亭（アックジョン）界隈のスイーツカフェを中心に人気を集めた。その後、コンビニやベーカリー、コーヒー専門店などの大手フランチャイズまでがこの流行に加わり、商品発売競争が本格化している。

バター餅（写真＝日曜新聞）

韓国セブンイレブンは3月末からバター餅シリーズ3種を本格的に展開している。GS25が同月19日に発売した「もちもちバター餅パン」は、事前予約の段階で準備していた5000個がわずか1日で完売した。CUも1日1万個の数量限定で「塩バター餅」の予約販売を実施し、3月末から全国の店舗で店頭販売を開始した。

パリクロワッサンが運営するベーカリーブランド「Passion5」は「バターもちもち餅」を、EDIYA COFFEEも「練乳がけバターもちもち餅」を販売中だ。

このようにバター餅が急速に広まっている背景には、スイーツの流行周期がますます短くなっている構造がある。かつては一つのスイーツが数年にわたって人気を博すケースが多かったが、最近では数カ月単位で流行が入れ替わる傾向が目立つ。

専門家たちは、こうした変化の原因としてSNS中心の消費構造を挙げている。仁荷（インハ）大学消費者学科のイ・ウンヒ名誉教授は「最近のスイーツトレンドはSNSを中心に急速に拡散・消費される特徴がある」とし、「消費者自身も“すぐに次の流行が来る”というサイクルを認識しているため、特定のメニューに長くとどまるより、新しい商品へと移っていく傾向が強まっている」と説明した。

また、「味だけでなく、写真や体験を共有して他人の反応を得るプロセスそのものが消費の一部となり、“今流行っているもの”を消費したいという心理が強くなった」とし、「このような構造では、流行の誕生と消滅のスピードはさらに速まらざるを得ない」と付け加えた。

（写真＝SNS）

このようにスイーツの流行が急速に拡散し入れ替わる流れのなかで、製品の栄養成分や健康面への検証は二の次になっているという指摘も出ている。

先に流行したドバイもちクッキーについても、高糖質・高脂質なスイーツとして健康への懸念が提起されたが、消費拡大のスピードに追いつけず、十分な議論がなされないままだった。バター餅もまた似たような栄養構造を持っているため、同様の懸念が繰り返される構造が定着しつつある。

神経科専門医のヤン・ハリン氏は「バター餅はもち米粉にバター、牛乳、砂糖を加えた高炭水化物・高脂質なおやつだ」とし、「炭水化物によってインスリンが上昇した状態で脂質を同時に摂取すると、脂質は燃焼されにくく体に蓄積されやすいため、代謝の健康に負担をかける可能性がある」と説明した。

（記事提供＝日曜新聞）