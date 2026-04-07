日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の5万3960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
57390.63円 ボリンジャーバンド3σ
56937.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
56120.02円 ボリンジャーバンド2σ
54925.00円 一目均衡表・基準線
54849.41円 ボリンジャーバンド1σ
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53960.00円 7日夜間取引終値
53679.47円 75日移動平均
53578.80円 25日移動平均
53444.00円 5日移動平均
53413.68円 6日日経平均株価現物終値
52595.00円 一目均衡表・転換線
52308.19円 ボリンジャーバンド-1σ
51037.58円 ボリンジャーバンド2σ
49766.97円 ボリンジャーバンド3σ
48088.90円 200日移動平均
株探ニュース
57390.63円 ボリンジャーバンド3σ
56937.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
56120.02円 ボリンジャーバンド2σ
54925.00円 一目均衡表・基準線
54849.41円 ボリンジャーバンド1σ
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53960.00円 7日夜間取引終値
53679.47円 75日移動平均
53578.80円 25日移動平均
53444.00円 5日移動平均
53413.68円 6日日経平均株価現物終値
52595.00円 一目均衡表・転換線
52308.19円 ボリンジャーバンド-1σ
51037.58円 ボリンジャーバンド2σ
49766.97円 ボリンジャーバンド3σ
48088.90円 200日移動平均
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