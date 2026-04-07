　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の5万3960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

57390.63円　　ボリンジャーバンド3σ
56937.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
56120.02円　　ボリンジャーバンド2σ
54925.00円　　一目均衡表・基準線
54849.41円　　ボリンジャーバンド1σ
54185.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53960.00円　　7日夜間取引終値
53679.47円　　75日移動平均
53578.80円　　25日移動平均
53444.00円　　5日移動平均
53413.68円　　6日日経平均株価現物終値
52595.00円　　一目均衡表・転換線
52308.19円　　ボリンジャーバンド-1σ
51037.58円　　ボリンジャーバンド2σ
49766.97円　　ボリンジャーバンド3σ
48088.90円　　200日移動平均


株探ニュース