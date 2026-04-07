　7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の723ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

808.29ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
786.04ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
763.80ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
741.56ポイント　　25日移動平均
740.69ポイント　　6日東証グロース市場250指数現物終値
733.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
732.60ポイント　　5日移動平均
732.12ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
723.00ポイント　　7日夜間取引終値
720.63ポイント　　75日移動平均
719.32ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
700.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
697.08ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
697.00ポイント　　一目均衡表・転換線
674.83ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース