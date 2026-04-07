7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の723ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



808.29ポイント ボリンジャーバンド3σ

786.04ポイント ボリンジャーバンド2σ

763.80ポイント ボリンジャーバンド1σ

741.56ポイント 25日移動平均

740.69ポイント 6日東証グロース市場250指数現物終値

733.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

732.60ポイント 5日移動平均

732.12ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

723.00ポイント 7日夜間取引終値

720.63ポイント 75日移動平均

719.32ポイント ボリンジャーバンド-1σ

700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

697.08ポイント ボリンジャーバンド2σ

697.00ポイント 一目均衡表・転換線

674.83ポイント ボリンジャーバンド3σ





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