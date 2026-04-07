出世は望まず、仕事は必要最低限にとどめる。

そんな働き方が「静かな退職」と呼ばれるようになってきた。４年前に米国から発信された言葉で、世界的に認知度が高まりつつある。日本では働き手の約６％が該当するとの調査もあり、企業にとっても見過ごせない潮流になりそうだ。（上野綾香）

コロナ禍で共感

静かな退職（Ｑｕｉｅｔ Ｑｕｉｔｔｉｎｇ）は、米国のキャリア指導の専門家が２０２２年、この言葉の意味を説明する短い動画をＳＮＳに投稿し、世界に拡散した。

在宅勤務が普及したコロナ禍から社会経済活動が正常化に向かっていく頃で、「仕事が人生の最優先事項という価値観は劇的に変化した」「出世を目指さないというような人はペースを落とすのも一案」とし、仕事を辞める代わりに必要最低限に抑える働き方は「健全で前向きなことだ」と訴える投稿内容は、広く共感を集めたという。

「無気力型」顕著

調査研究機関「パーソル総合研究所」（東京）の調査では、こうした「静かな退職者」は２５年、日本国内の勤労者の５・８％を占めたという。

同研究所は、１５〜６９歳の男女１万人に就労意識などを尋ねる定点調査を１７年から行っており、「転職や出世意欲がない」、「１か月の残業が５時間未満」など一定項目に該当した人を「静かな退職者」にカウントした。

２５年の５・８％は、１７年（３・９％）と比べ、１・９ポイント上昇した。男性は２０代の２・５％に対して６０代が１０％、女性は２０代が６・３％、６０代が１７・１％で、年齢層が上がるにつれて高まる傾向があった。

同研究所の分類では、静かな退職者にも、効率よく定時で仕事を終えて自己研さんにあてる「戦略型」や、仕事の成果が低く自己啓発にも積極的でない「無気力型」などのタイプがある。２５年は戦略型が全体の２５％（２１年比４ポイント減）だった一方、無気力型は４７％（同１３ポイント増）を占め、増加が顕著だった。

大阪市の運輸会社で働く男性（４８）は、自身を「静かな退職者」と意識しているという。

２０〜３０歳代の頃は職場でやりたいことがあり、資格取得の勉強にも励んだ。しかし、会社にそれほど評価されていないと感じ、仕事への熱意が次第に冷めていったという。男性は「給料の範囲の仕事はこなしているつもり。特に昇進したいと思わないし、現状維持でいい」と話す。

影響懸念

「静かな退職」を新たな価値観と捉える考え方がある一方、無気力型のような働き手が増えれば「企業の活力をそぐ」などと影響を懸念する声も出ている。

調査研究機関「働きがいのある会社研究所」（同）の調査では、会社の役員や管理職の間では、従業員に仕事量の偏りが生じ、職場の連帯感が低下すると回答した割合が高かった。

人手不足で「従業員優位」の傾向が強まるにつれ、静かな退職者は増えていくとの見方が強い。パーソル総合研究所の中俣良太研究員は「静かな退職は、個人の選択の問題にとどまらず、企業が注視すべき課題になっている」と指摘する。

意欲の低い静かな退職者を見落とすことがないよう、取り組みを進める企業もある。神奈川県鎌倉市のＩＴ企業「カヤック」では、約２５０人の従業員が同僚の働きを評価して給与に反映させたり、仕事への熱意を自己評価したりしている。担当者は「本人や周囲による評価制度を通じて、静かな退職者のような従業員を把握し、意欲を引き上げていきたい」と述べた。

山梨大の西久保浩二名誉教授（人的資源管理論）の話「キャリアをあまり考えずに職務を淡々とこなす人は昔から一定数いた。働き方改革が進む近年は、職場環境がゆるい場合、意欲の高い人の気概をそぎ、静かな退職へと向かわせる恐れがある。生産性に関わるだけに、企業は、やる気を引き出す対策を考えていく必要があるだろう」