＜7日（火）の天気＞

西日本は午前を中心に雨になります。午後は天気は回復して次第に晴れるでしょう。東日本と北日本は日中に雨が降りそうです。関東はお昼前〜夕方に雨が降るでしょう。出かける時に雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。

＜予想最高気温＞

暖かかった6日（月）に比べると、5℃くらい低くなりそうです。全国的にこの時期の気温になって、上着が必要になるでしょう。東京など関東南部は最高気温は午前中にでます。日中は気温が下がり、午後からヒンヤリするでしょう。

札幌 13℃（4月下旬）

仙台 20℃（5月中旬）

新潟 15℃（平年並み）

東京 19℃（4月中旬）

大阪 17℃（平年並み）

福岡 18℃（平年並み）

＜週間予報＞天気は2〜3日の周期で変わります。8日（水）は全国的に晴れるでしょう。9日（木）は西日本で午後から雨が降りだして、10日（金）は全国的に雨になりそうです。11日（土）、北日本はお昼ごろまで雨が残りますが、東日本と西日本は天気が回復するでしょう。12日（日）と13日（月）は晴れるところが多くなりそうです。土日は暑くなって、東京も今年初めての夏日（25℃以上）になりそうです。