先月末をもって日本テレビを退社しフリーアナウンサーになった岩田絵里奈（30）が6日、司会を務める日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」に出演。スペシャルパネリストでレギュラーのビートたけしから“クリーム砲”の洗礼を浴びた。

たけしは冒頭で、恒例の白いクリームが発射されるバズーカ砲を手に持ち、まずはお笑いコンビ、ニッポンの社長に向けて噴射するなど大暴れを開始。すると、日テレ局アナ時代から司会を務めてきた岩田を背後に見つけ、「そういえばこの中にフリーになって“挑戦だ”と浮かれているやつがいるらしい…」とつぶやいた。

自身が次のターゲットになることを察知した岩田は「ちょっと待って待って！」と大声をあげたが、警察官のコスプレをした出演者に”逮捕“され、たけしが岩田に向けて”フリーアナ転身“の洗礼としてクリームのバズーカ砲を発射した。

フリー初となる同番組出演でいきなり冒頭から泡まみれになった岩田は「聞いてないんですけど〜！」と悲鳴を上げ、盛り上げた。

岩田はすぐ着替えてスタジオに再登場。しかし、岩田の席にはたけしが座っており、岩田は「たけしさんちょっと、どこ座ってるんですか？どいたどいた〜」とツッコミを入れつつ、「1発目でクビですか？」と自虐ネタも炸裂させ、笑いを誘っていた。司会の所ジョージが、ジャージー姿の岩田に「何かあったの？」とボケると、岩田もすかさず「あったよ！」と返すなど、息もピッタリなやり取りを見せていた。