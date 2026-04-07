ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。銀色のヘビ柄ビキニ水着ショットを投稿した。

「ねえ、今日の私どう？」と98センチのバストが収まりきれていないビキニ姿で、腰をひねる座りポーズをアップ。別の投稿では露天風呂をバックに「この身体は何点ですか…？」と問いかけ、「＃お手柔らかに」とのハッシュタグもつけた。

ファンやフォロワーからも「綺麗で美しい」「とても魅力的」「チャーミング」「可愛過ぎてキュンキュンしちゃう」「パーフェクト」「超セクシー」「エッチッチ」「きれいな体のライン」「国宝」「マジやばいレベル」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。