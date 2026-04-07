鉄道芸人の太田トラベルが6日、自身のXを更新し「ご報告 鼓膜にチューブを入れる手術をしました」と報告した。



【写真】太田トラベルの1日2度の「ご報告」 2回目は手術、1回目は

詳細は明かしていないが、鼓膜チューブ挿入する手術は、大人になっても治らないの滲出性中耳炎や1年に何度も中耳絵を繰り返す反復性中耳炎に対し、鼓膜に小さなシリコンなどのチューブを留置し、換気と排液を促すもの。



手術自体は日帰りで行われることがほとんど。局所麻酔を行い、手術自体は数分で終了することが多い。



フォロワーからは「大丈夫ですか？無理せずゆっくり治して下さい！」「え？大丈夫ですか？状況が良く分からんのですが、とりあえずお大事にしてください」「あ、迫力の5.1chで聞こえるようになったのですねッ！音で鉄道路線が聴き分けられるという…」といった声があがっていた。



太田は手術報告の前に青森県の津軽鉄道の十川（とがわ）駅の駅名ネーミングライツで「鉄道芸人 太田トラベル」を取得しているが、この契約が「ご報告ですが 27年3月まで契約延長の見込みです！」とポストしており、1日に2度の「ご報告」となった。



太田は2024年6月に「このたび青森県の津軽鉄道にて駅名のネーミングライツを取得しました。津軽鉄道の十川（とがわ）駅が来年の3月末まで副駅名として【鉄道芸人 太田トラベル】駅となってます。こちら駅名標も自分でデザインしました 夢だった駅名に自分の名前を入れることができました！最高です！」と駅名を取得したことを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）