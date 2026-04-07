急行「花たび そうや」5月運転

JR北海道は、2026年5月9日（土）から5月31日（日）までの土曜・日曜の計8日間、宗谷本線で急行「花たび そうや」を運転します。

【画像】長すぎる！これがロングラン急行「花たび そうや」の運行時刻＆停車駅です

宗谷本線は、旭川と稚内を結ぶ日本最北の鉄道路線。路線距離は約260kmにおよび、「花たび そうや」は6時間以上かけて走破します。

列車は全車指定席で、乗車券のほか急行券と座席指定券が必要です。今回は編成がリニューアルされ、キハ40形「山明号」＋キハ40形「紫水号」＋キハ54形「旧急行礼文用転換クロスシート車両」2両の計4両編成での運行となります。

車内では「旅のしおり」が配布されるほか、全区間を乗車した場合は「宗谷本線全区間走破証」も配布されます。また、各号車のロングシートをフリースペースとし、テーブルも設置されるため、沿線地域の食事を楽しむことが可能です。

また、「秋たび そうや」に乗車できるツアーをクラブツーリズムや読売旅行、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売するとしています。