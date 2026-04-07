【校閲クイズ】「適当な物言いの多い彼の言葉を、頭ごなしに信じることはできなかった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「適当な物言いの多い彼の言葉を、頭ごなしに信じることはできなかった」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

頭ごなしは「相手の言い分を聞かず、最初からきめつけた態度をとること（デジタル大辞泉）」。「頭」のついた言葉の勘違いかと「頭から」にしてみましたが、頭にとらわれずに「鵜呑みにする」と提案してもよかったように、後になって思います。

× 「適当な物言いの多い彼の言葉を、頭ごなしに信じることはできなかった」

〇 「適当な物言いの多い彼の言葉を、頭から信じることはできなかった」

【校閲クイズ】「わたしはこどもこのろよく扁桃線を腫らして学校を休んだ」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？