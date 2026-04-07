【Mr.tsubaking】料理研究家・リュウジ絶賛でHPアクセス8倍…「マルタイの棒ラーメン」が全国区になったワケ

昭和34年（1959年）に発売された、即席棒状麺のパイオニア「マルタイラーメン」（株式会社マルタイ 福岡県福岡市）。生麺のような口当たりと、飽きのこないあっさりしたしょうゆ味のスープが特徴のロングセラーだ。

定番の「マルタイラーメン」を筆頭に、数十種類ある商品は「棒ラーメン」の通称で、特に九州では家で作るラーメンとして馴染みが深いソウルフードとも言える存在だが、2025年6月、料理研究家のリュウジ氏が投稿したレビュー動画が話題になったことで、ファンが増えた印象を受ける。

ロングセラーでありながら、長年愛される要因はどこにあるのか？

製造販売を行う株式会社マルタイの担当者に話を聞いた。

料理研究家リュウジ氏の影響でHPアクセスは8倍増

発売から60年以上が経つ、お馴染みの「マルタイラーメン」。

2025年6月、料理研究家のリュウジ氏が自身のYouTubeチャンネルに「マルタイラーメンレビュー」動画を投稿。8種類の商品を紹介した。

2025年末には同じくリュウジ氏が「2025年に買って良かったもの10選」のひとつとして、「棒ラーメン（業務用1kg）」を絶賛。大きな反響を呼び、ショート動画として再投稿され343万回再生（2026年3月時点）を記録。大きな話題となった。

その影響について、株式会社マルタイの大山氏は「6月のレビュー動画が公開された直後は、弊社HPへのアクセスが一気に8倍になり、私たちも驚きました」と話す。

ちなみに、2023年4月、YouTube「かまいたちチャンネル」で、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が「マルタイ棒ラーメンのアレンジレシピ」を紹介する動画が公開されており、こちらも302万回（2026年3月時点）もの再生回数を記録している。

多くの人がすでに認知して、定番となっている同商品がこうして定期的にバズる背景には、企業側の工夫もあるはずだ。

九州の定番が全国区へ

ロングセラーでありながら、人々の関心を誘う要因について、前出の大山氏はこう分析する。

「定番の『マルタイラーメン』を軸にしながら、新商品を積極的に発表しております。また、温かいものだけでなく、ざるラーメンや油そばなどの冷やして食べる商品も展開しています。それによって、スーパーなどでの棒ラーメン売り場が活性化されていると思います」

確かに、マルタイ社のWebサイトを見てみると、棒ラーメンのコーナーだけで約30種もの商品がラインナップされていた。「マルタイラーメン」のほか、「佐賀牛塩ラーメン」「元祖長浜屋協力棒ラーメン」など、さながら、棒ラーメン大喜利とも言える様相を呈している。定番でありながら新鮮な発見が起こるように工夫しているというわけだ。

これだけあれば、いずれかはマッチする可能性は高まり、売り場を通りかかって「お、こんなの出てるんだ」という楽しみも生まれる。

「弊社は九州の企業ですが、最近では関東向けの新商品である『マルタイ棒中華そば』と『横浜家系醤油とんこつラーメン』が好調で、広がりを感じています。現在、国内の販売は九州4割・関東2割・関西2割・その他地域2割といったバランスです」（前出の大山氏）

九州では、1979年に発売された同じくベストセラー袋麺『うまかっちゃん』（ハウス食品）と並んで、ソウルフード的に親しまれるが、SNSや動画サイトでの定期的なバズも手伝って、人気は全国に広がり続けているようだ。

地元福岡でのマルタイラーメン

今ではたくさんのラインナップがあるが、福岡で育った筆者にとって、あっさりしたしょうゆ味のスープが特徴の「マルタイラーメン」は限りなく日常食と感じている。まだ土曜日に学校があった時代、午前中で学校が終わって家に帰ると、母が作ってくれたものだ。

前出の大山氏もこう語る。

「即席麺ですが、ノンフライでカロリーも比較的高くないので、昔からお子さまに食べさせることに抵抗が少ないと感じていただいている印象はありますね。同じ理由で、即席麺のなかでは女性や高齢の方にも受け入れていただけているかなと思います」

福岡の即席麺では、とんこつ味の「うまかっちゃん」が圧倒的な牙城を築いてはいたものの、マルタイラーメンの“とんこつではない”という部分に、筆者は幼少期ながら個性を感じていた。

ここ数年で“非とんこつ”なる言葉が生まれ、福岡でもとんこつラーメン以外のラーメン店がオープンするようになったが、福岡では外食も中食もとんこつ一択という時代が長かった。その中にあって、ポークとチキンをベースにした醤油味のスープは、異端でありながらも「どこか安心できる味」として、定着していったと言えるのではないか。

「リュウジさんが紹介してくださった影響もあり、スープの付いていない『業務用』の知名度も上がりましたが、弊社としてはスープが付いているオーソドックスな『マルタイラーメン』を、さらに世に広めていきたいと考えています」（前出の大山氏）

子どもの頃からあのスープの味に親しんだ筆者も、全国の人にデフォルト商品である「マルタイラーメン」を食べてみてほしいと思う。

後編記事『世界が注目する「マルタイの棒ラーメン」のポテンシャル…即席棒状麺のパイオニアが見据える“次の一手”』では、2024年5月に工場の製造ライン増設を発表したマルタイ社の思惑と、海外への販路拡大について迫る。

【つづきを読む】世界が注目する「マルタイの棒ラーメン」のポテンシャル…即席棒状麺のパイオニアが見据える”次の一手”