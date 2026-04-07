欧米メーカーは「真似できない」と悲鳴を上げた…米国で2位に躍進した「レクサス」が、いま世界の富裕層に選ばれる理由

世界的な電動化の波と、欧州主導のルール変更――。

いま、大きな転換点に立たされている日本の自動車産業。しかし、日本車メーカーの競争力は、単なる技術トレンドへの対応だけで語れるものではありません。むしろ長年にわたり培ってきた“日本流ものづくり”の思想こそが、グローバル市場で独自の強みを生み出してきた歴史があります。

では、その強さの正体はどこにあるのか。なぜ日本車は、世界のユーザーに選ばれ続けてきたのか。

本稿では、『教養としてのニッポン自動車産業史』の内容を踏まえつつ、レクサスの事例から、日本の自動車産業が持つ本質的な強さを紐解いていきます。

前編記事『世界販売台数が過去最高を更新…なぜレクサスは世界で勝ち続けるのか？その開発からみえた「日本車の競争力」の本質』より続く。

真似できないのは「技術」ではなく「ものづくりの総力」

レクサスLSが世界を驚愕させた静粛性は、静けさに価値を見出す日本人の伝統的な姿勢から生まれていたと言えるでしょう。当時、欧州の高級ブランドの開発者からは「運転者にとって、音は運転中の適切な判断のために必要なものだ」という発言も聞かれました。

しかし、それが負け惜しみであることは、その後に登場した同社の最高級モデルのドアに2重ガラスを採用するほど静粛性にこだわったことから明らかでした。

研究のためにレクサスLSを分解した海外メーカーのエンジニアたちは「こんなものづくりはとても真似できない」と悲鳴を上げたといいます。

使われている技術のひとつひとつは、基本に忠実で飛び抜けてハイレベルなわけではありませんでした。真似ができないのは、乗り手が車内で過ごすすべての時間を快適にするための細やかな心配りであり、それを支えるネジ一本、小さな樹脂部品ひとつにまで高い精度や品質を求める、気の遠くなるほどの努力の積み重ねだったのです。

たとえばレクサスLSの足回りには、ピエゾ素子というセンサーを内蔵した世界初の電子制御ダンパーが使われて、快適な乗り心地を実現していました。その構造は厚さ0.5mmのピエゾ素子を88枚重ね、その間に0.02mm厚の電極を挟んで、ミクロン単位の精度で組み立てるというものでした。生産を担当した日本電装（現デンソー）では、そのための製造機械から開発しなければならなかったといいます。

クルマに使われている数万点の部品のすべてにそのようなレベルを徹底するには、一本のネジを生産する町工場にまでいたるサプライヤー（納入業者）のすべてが、それを可能にする技術を持ち、何万台を生産しても均一な品質を維持できなければなりません。自動車メーカーのトップエンジニアだけが凄くても、けっして実現できないことなのです。

軽自動車でも「当たり前の高品質」が日本車の強み

今日の日本車は、たとえ実用車であってもそのような気配りと品質を当たり前のように備えています。レクサスのパワーウインドーの奥ゆかしい動きや乗員に合わせたオートエアコンの繊細な制御は、トヨタブランド車でも上級モデルには装備されていますが、たとえ軽自動車でも、寒い朝に冷風を吹き出したりしないオートエアコンが備わっているし、外装のメッキ部品が長年の使用で曇るようなことも、日本車ではまずありません。

しかし、輸入車ではかなりの高級車でもスイッチオンでいきなりオートエアコンが無神経に冷風を吹き付けたり、長年乗るとメッキ部品がみすぼらしく曇ったりするのです。

やはり軽自動車でも常識の電動格納ドアミラーも、日本車ならではの気配りと品質の賜物です。安全のために人などがぶつかったときにミラーが倒れる機構は海外の法規でも定められていましたが、1984年に日産ローレルが世界で初めて採用したとされる電動格納ドアミラーは、日本の狭い駐車場で邪魔にならないよう車内のスイッチひとつで自動的に畳めるようにした、日本人ならではの気配り装備だったのです。

当時は欧米メーカーの開発者は、「なぜそんなものがいる？」と理解できなかったようですが、今では海外でも高級ブランドではほぼ常識となり、北米工場で生産されるトヨタの大型SUVのタンドラのような海外市場専用車でも、装着車は増えています。

もっとも、海外の小型車では電動格納式はまだ少数派だし、ドイツの某高級ブランド車が90年代に初めて電動式を採用したころには、開閉を繰り返すと中の電線の被膜が破れてショートし、コンピュータを破壊して修理代がウン十万円というケースもありました。先の2重窓の高級車でも、重いガラスを支える樹脂製部品が経年劣化で壊れ、ある日ガラスがいきなりドア内に落ちて、やはり修理代がウン十万円コースということも。

自動車エンジニアがいくら頑張っても、電線や樹脂部品を作るサプライヤーがそのレベルについていけないと、そういうことが起きたのです。

「地域ごとに接客を変える」レクサスのきめ細やかな顧客対応

品質以前の商品企画や販売オペレーションでも、日本人の気配りはモノを言います。

レクサスのオートエアコンの繊細な制御は、世界各地の気候風土や人種的な好みなどを徹底的に調べ上げ、現地での実験も重ねて、輸出先のユーザーが満足できる仕様に仕上げています。実用車であるトヨタブランド車のカップホルダーの位置やサイズ、小物入れの数なども、現地のユーザーの使い方や好みに合わせて、きめ細かく変えているのです。

海外メーカーの中には、いまだに日本国内で信頼耐久性の実験をしないままで日本仕様を開発している車種もあるし、小物入れやカップホルダーが全然足りない実用車も珍しくはありません。これは、海外市場では治安の関係で車内の見えるところにモノを置く習慣がないという常識の違いも関係しています。

日本国内専用の軽自動車が、あらゆるところにトレイや物入れを設けているのも、財布をそこに置いておいてもガラスを割られないほど安全な国だからこそというわけです。

おもてなしを標榜し、北米では歯医者の次に行きたくない場所とまで言われていた自動車ディーラーを、最も居心地のいい場所に変えたと言われるレクサスの接客態度も、じつはその土地ごとに細かく違うといいます。

欧州の高級ブランドの中には、「これが私たちの考える高級である」と、揺るぎない価値観を標榜し、それを客にも押し付けるようなところがありますが、日本人の考える高級は、あくまでも客が心地よくいられるために何が求められているのかを作り手が考え抜くところにあるというわけです。

じつは日本で輸入車に乗ると、ときに日本車と比べると配慮が足りないと思えるところや、日本人の使い方には合わない作りに驚くことがあります。それも生まれた国の人々の醸した文化の表れと思えば、日本国内で海外旅行を楽しむような感覚も味わえるでしょう。

でも、インバウンド観光客の盛況も日本車の人気も、長い時間をかけて日本人が培った文化に根ざした、客を想う姿勢が支えている。そう考えれば、どんなライバルが急伸してきたところで、そう簡単に逆転されることはない。そう思いませんか?

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