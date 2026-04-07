ヒトラー台頭のベルリンでユダヤ人学生に講義を続け……大正ロマンの寵児・竹久夢二が、47歳で全てを捨てて異国へ旅立った理由

一九三三年。ナチスが台頭し、ユダヤ人の排斥が始まり、バウハウスが閉鎖に追い込まれていったその年、竹久夢二はベルリンにいた。

「夢二式美人」で時代を席巻した竹久夢二が、47歳でアメリカ・ヨーロッパ・台湾へと三年間の放浪に出たことを知る人は少ない。大正ロマンの頂点を極めた画家はなぜ、仕事も人間関係もすべてを捨てて異国へ向かったのか。

夢二は異国の地で何を求め、何を見たのか。日記・書簡・同時代の証言を読み解いた評伝『異国の夢二』（ひろたまさき著）から、その謎に迫る。

成功の後に、すべてが崩れた

1909年に出版した『夢二画集 春の巻』は初版千部が即座に売り切れた。画集はたちまちベストセラーになり、社会現象ともいうべき夢二ブームを巻き起こした。憂いを帯びた女性像は絵ハガキや楽譜の装丁を通じて全国に広まり、「夢二式美人」は一時代の美意識そのものになった。

しかし人気の絶頂は続かなかった。女性をめぐるスキャンダルが相次ぎ、世間からの非難が噴き出した。関東大震災で仕事の核となる印刷所が崩壊し、「榛名山産業美術研究所」の構想も資金難で頓挫した。

“夢二の人生の後半は〔…〕夢二に対するスキャンダルの暴露、「夢二式」絵画の衰退が、夢二に多くの刺激と困惑そして反省をもたらした。それは〔…〕遁世までを考えることにもなった。（本書より、以下同）”

夢二の「夢」

そこへ声をかけたのが『週刊朝日』編集者の翁久允（おきな きゅういん）だった。かつてアメリカに15年間在住した翁は、費用は旅しながら稼げばよいと言った。白紙の軸五百本と扇子五百本を現地で揮毫して売れば旅費がまかなえる--著者が「冷静に見れば、大胆無謀」と評する計画に、外国語も話せず海外渡航経験もない夢二は飛びついた。

夢二には長年あたためてきた夢があった。「民衆芸術」--人々の日常生活に根ざした美術・工芸・デザインを、世界の潮流とつなげて日本に根付かせることだった。ウィリアム・モリスのアーツ＆クラフツ運動に感化され、バウハウスの動向にも強い関心を持っていた。

“夢二が最も外遊に期待を寄せたのは、「民衆芸術」、「産業美術」であった。これは晩年の夢となり、新たな出発への展望でもあった。”

外遊は、自分自身の再生でもあるはずだった。

絵はかなり売れたが、金は残らなかった

1931年5月、夢二は翁とともにハワイへ渡った。ハワイでは翁が費用を負担し、日本人移民向けに講演会と展覧会を開いた。続くサンフランシスコでも翁の人脈を頼りに夢二式美人画を売り歩いたが、大恐慌の直後で移民たちに余裕はなかった。

やがて金銭トラブルから翁と決裂。夢二は一人になった。ロスアンゼルスでは支援者の助けを借りて農村地帯まで絵を売り歩いた。「絵はかなり売れたが、金はいつも残らなかった」と世話人の一人は記している。女性への散財が原因だったとも言われる。

日記にはこんな一節がある。

“晴天。所謂夢二式美人画をかく。下町へ持ちゆくなり。金にせむとす。十銭のリプトンと八銭のバタを買ひて八銭残れり。／心細けれど、日本にゐる時より心豊かなり（1932年2月16日）”

ヒトラー台頭のベルリンで、最後の講義をした

1932年9月、83ドルを手に貨客船でヨーロッパへ向かった。ハンブルクに上陸し、パリ、リヨン、ジュネーヴと経てベルリンへ。アメリカからの送金はなかなか届かず、パリでは大使館に通い続けた。

“大使館へ 米国から何もきてゐない。電報を打つことにする。貧しい食事をとる。もう10＄あるきりだ。”（同）

1933年初頭に到着したベルリンでは、バウハウス系の美術学校・イッテン・シューレでユダヤ人の学生たちに日本画を教えた。夢二が求めていた民衆芸術の実践の場だった。しかしその頃、ヒトラーが政権を掌握しナチ独裁が確立されていく。ユダヤ人の店に不買を促す貼り紙が貼られ、突撃隊が街を闊歩した。

“猶太人の橄欖の葉を入れたボルシュもう食へない。ナッチに追はれて店をしめていつたのであらう。避雷針のついた鉄兜をきたヒットラアが何を仕出かすか、日本といひ、心がかりではある。”（同）

夢二はナチ突撃隊の来襲が予告される中でも、最後までユダヤ人学生の前に立って講義を続けた。シューレが閉鎖されたのは、夢二が最終講義を終えた翌日のことだった。

「ありがとう」の言葉を残して

帰国後、夢二は肺結核と診断された。1934年9月1日、信州の療養所で「ありがとう」の言葉を残して息を引き取った。49歳だった。民衆芸術の夢は、ついに実を結ばなかった。

しかし著者はこう記す。

“彼の民衆芸術の実現は果たせなかったが、そのための努力や道筋は多くの人々をとらえ、共感に導いている。夢二の民衆芸術への努力と成果は、これからの世界を美しく豊かにする種を私たちに残したといえるのではあるまいか。”

著者・ひろたまさきはがんと闘いながら最後までパソコンに向かい、救急車で運ばれる際にも手放そうとしなかったという。この本もまた、著者の残した「種」である。

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引用はすべて『異国の夢二』（ひろたまさき著、講談社選書メチエ）より

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