《伝説連載「メディア批評」が現代ビジネスに移籍！》トランプを怒らせなかったから大成功…？日米首脳会談で露呈した、権力にすり寄るメディア報道の異常性

3月に開催された高市総理とトランプ大統領による日米首脳会談。主要メディアの多くは「大失点を避け、一定の成果を挙げた」と報じており、安堵に近い肯定的評価が主流となっている。しかし、あたかも権力側に同調したかのようなその視点は、果たして妥当なのだろうか。神保太郎が、今回の首脳会談で露呈したメディア報道の限界と弱点に切り込む。

前編記事『歪められるイラン・ベネズエラの戦争報道…米国依存のニュースソースが日本人の国際感覚を麻痺させる！』より続く。

テレビ朝日の千々岩記者が引き出したトランプの本音

日米首脳会談は、戦後日本の政治史そのものである。平和憲法のもとで「軽武装の経済国家」をひた走った日本が、アメリカの軍事戦略に組み込まれて行く節目に、いつも日米首脳会談があった。

1957年6月の岸・アイゼンハワー会談で日米安保条約の改定が合意された。アメリカは、事実上の「宗主国」となり、その庇護のもとで日本は高度成長へと走り出す。

1969年11月の佐藤・ニクソン会談で沖縄返還が決まる。前年、日本は西ドイツを抜きGDP世界2位、戦後は終わる。1983年の中曽根・レーガン会談は「貿易摩擦」が焦点。経済大国となった日本が米国債を買って財政を支え、ソ連との軍拡競争を勝利させた。

2001年6月の小泉・ブッシュ会談。冷戦が終わり「テロとの戦い」へ。同時多発テロ（9•11事件）が起き、海上自衛隊がインド洋へ。「海外派遣」に風穴が開いた。

2017年2月の安倍・トランプ会談では「日本は貢献が足らない」と問題にされ、「兵器の爆買い」を約束。2023年の岸田・バイデン会談で「防衛予算のさらなる拡大」を表明、その流れは今も加速している。

高市・トランプ会談は日米関係をどこに導くのか。アメリカのイラン攻撃という新たな事態を、どう話し合い、何がきまったのか。事実を整理し、問いただし、論評することがジャーリズムとしての役割だ。

テレビ朝日の千々岩記者が、首脳会談の冒頭取材で、トランプ大統領に辛口の質問をぶつけた。「なぜイラン攻撃を同盟国にも知らせなかったのか」という問いに、大統領は「真珠湾攻撃をやった日本が一番よく知っているはずだ」と皮肉っぽく応え「奇襲だから成果をあげた」と臆面もなく語った。奇襲を認めさせたことは成果だ。

だが残念なことがある。この質問につづいて他の記者がたたみ掛ける質問をしなかったことだ。高市首相は、目を丸くして困惑の表情を浮べていた。会見の冒頭で「トランプ大統領を応援するために来ました」と述べたばかりである。

「大統領はいま奇襲と言いました。首相は奇襲攻撃まで応援するのですか」と高市に質問をぶつけたら、どんな展開になっただろうか。「ノーコメント」で逃げるか、「大統領を信じています」と踏み込むか。

いずれにせよ、官僚がつくる国会答弁とは違う「首相の肉声」を引き出すことができた。権力に切り込む熱のある記者がいたら、千載一遇の好機だった。だが、刺さる質問が出ても、二の矢・三の矢が放てない。社を超えたスクラムが組めない。日本のメディア状況が滲み出た場面だった。

日米首脳会談を「成功」と持ち上げるメディアの異常

読売新聞は社説で「一歩間違えば日米関係に亀裂が入りかねない状況で、日米両首脳がひとまずイラン情勢の安定に協調して取り組むことを確認した意義は大きい」（3月21日）と評価した。

攻撃を続ける国となにを協調するのか。アメリカのその後の行動は「情勢の安定」と程遠い。日本がアメリカを応援することは「確認」されたが、それがイラン情勢の安定につながるのか。「日米関係に亀裂が入らなかったから成功」というだけの社説だ。

TVは元外交官や自衛隊OBをスタジオに呼び「無難に乗り切ったのは成功」という評価をふりまいた。トランプは予測不能、何を言い出すかわからない。首脳会談でいきなり厳しい要求を突きつけかねない、それを回避できた、まずはめでたし、という論調である。

こうした評価は「権力の監視役」の視点だろうか。交渉担当者が漏らす「揉めなくてよかった」という感想のようなものである。

外務省や首相官邸など交渉の当事者にとって最悪の展開はトランプが不機嫌になって暴走することだった。ホルムズ海峡を通るタンカーに護衛の軍艦を出してくれ、と頼んでいるのに各国は応じない。戦場に自衛艦など出せない日本の事情を、交渉担当者は分かっていても、トランプは理解できるか。「ぐずぐず言わずにやれ」と言い出しかねない

トランプを上機嫌にすることが交渉の最重要課題になった。事務方ができる雰囲気作りは、「お土産プロジェクト」の経済協力をてんこ盛りにすることぐらい。場の空気は首脳同士の相性次第である。

高市首相は、役割を目一杯取果たした。玄関先で出迎えたトランプにいきなり抱きつき、思い切りハグ。「世界に平和と繁栄をもたらすことができるのは、ドナルドあなただけ」。晩餐会では息子の容姿まで褒め、エアマイクで歌まで披露した。会談では「できない」と言わずに「できることはなんでもします」。すべてトランプを悦ばすため。仏紙ルモンドが指摘したように「ゴマスリ」が首相の役目だった。

トランプは高市首相を「好ましい人物」と判断したと思う。選挙に強く、支持率が高い。「媚びへつらい」といわれようが、徹底して尽くしてくれる女性が日本の首相だ。こんなに都合のいいことはない。「NATOと日本は違う」と讃えた。「欧州は冷たいが、日本は違う」という満足感のあらわれだろう。

メディアは「首脳間の絆を深めた」と持ち上げる。信頼や絆は対等な関係で成り立つものだ。日米関係は対等だろうか。支配者が握っているのは鎖であり、手綱だ。そんな日米関係に亀裂が入らなかったことを「成功」と持ち上げるメディア。私たちはいま、そんな状況にいる。

首脳会談を貫く底流で起きていたこと

「できないことは、できないと伝えた」と高市首相は繰り返しいう。だがトランプは「分かった」と引き下がるような人物とは思えない。「ではどうするんだ？」と問い返すだろう。憲法や法律が妨げているなら、「どうにかならないか」と迫るだろう。会談のやり取りは公表されていない、米国連大使のウォルツ氏は「高市首相は自衛艦派遣を約束した」と語る。真相はいまだ藪の中だ。

一歩離れて首脳会談を眺めると、「もっと出せ」と怒鳴るご主人様を、なだめすかし上機嫌になってもらうため、属国がおろおろしているように見える。

随行した役人にとって首相の振る舞いは100点満点だろう。体を張って、首相しかできない役割を果たした。「会談を無事乗り切る」というモノサシに従えば、首脳会談も満点。そのモノサシを報道機関までが使うのは自殺行為だろう。

これまでの首脳会談は、「できない」と渋る日本に「できる方法を考えろ」と尻をたたいて進めてきた。自衛隊海外派遣、集団的自衛権法制化、防衛費GDP1％枠の廃止、専守防衛空洞化…。無難に終わった、は表層の動きで、首脳会談を貫く底流で何が起きていたのか、その論評が見当たらない。

岸・アイゼンハワー会談の頃から、アメリカを「お手本」と仰ぎ見てきた。そのアメリカは変貌し、暴力性をむき出しにする。昨年は高関税を棍棒のように振り回し、今年はベネズエラ侵攻からはじまりイラン奇襲、大規模な殺害を繰り返す。国家テロというべき蛮行である。

「ならず者国家が我が宗主国になった」という状況が生まれている。トランプは「日本の貢献は不十分だ」と、軍事・経済・資金・技術・資源、あらゆるチャンネルで日本の「協力」を求めている。

自衛艦の派遣だけではない。トランプへの「貢ぎ物」である80兆円の協力案件、武器輸出を既成事実化するミサイル共同開発、南鳥島のレアアース共同管理、どれも日本の富、技術、人材を差し出すもので、昔でいえば「租庸調」である。差し出す相手が「ならず者国家」でいいのか。政権にとって都合悪い「ならず者との向き合い方」にメディアは沈黙する。

アメリカの核の傘に守られている日本に、議論の余地はない、というのは本当か。アメリカの言う通りにやって財政は持続できるのか、国民の負担はどうなる。逃げず議論する課題はたくさんある。メディアは問題設定の力が問われている。

権力者に擦り寄る日本メディアの「癒着体質」

日本の報道を表すのに、「アクセス・ジャーナリズム」という言葉がある。記者が政治家など取材先の懐に飛び込み、リーク（情報漏洩）に頼って取材する手法だ。情報の出し手が有利だが、他社を出し抜きスクープすれば手柄になる。情報操作の温床とされ、深い付き合いで思考回路まで同調し、いつのまにか記者まで政治家や官僚の視点で物事を判断するようになる。

報道の自由度の世界ランキングで、日本は180か国中66位。G7諸国で最も低い。表現の自由が保障され、検閲や監視もないのに「問題あり」とされるのは、権力者に擦り寄る「癒着体質」が報道機関に浸透している、と見られているからだ。

「トランプを怒らせなかったから大成功」という評価が人々にまで浸透するのは、癒着報道の行き着いた先である。

アクセス・ジャーナリズムの典型を紹介しよう。読売新聞が放った解散総選挙のスクープ（1月10日朝刊）だ。「国会冒頭解散検討」の大見出し。自民党幹事長にも根回しがないまま「寝耳に水」の解散報道が読売に載った。首相は否定せず、解散への流れが一気に生まれた。選挙準備が整わない野党はボロ負け。「高市のクーデター」と政界で語られている。

ひと握りの側近しか知らない解散情報を読売だけがつかんだ。「クーデター関与」が疑われている。「スクープは綿密な取材の積み重ね」というが、長年の深い関係がリークの受け皿となったのだろう。見返りは論調、応援記事を書くから情報がもらえる。これが「癒着報道」の構造だ。

リーク報道が「良いか悪いか」ではない。メディアは取材先に食い込んで競争をしている。いいとは言わないが、では競争から降りるのか。議論は特ダネを取ってからにしろ。

取材現場ではこう言われている。権力者の意向をいち早く伝えるのが優秀な記者という評価がアクセス・ジャーナリズムを蔓延させる。

解散報道を考えるなら、「首相が好きな時に解散できる」という今のシステムこそ問題にすべきだ。勝てる時に総選挙すれば、与党が有利に決まっている。「公正な選挙」にならないのは子供でもわかる。権力者が都合よく憲法解釈を捻じ曲げ、選挙に勝ってきた。「首相の解散権」を正面から議論しないメディアの背後に「長いものに巻かれろ」の癒着体質がある。

奇襲攻撃を国際法違反と言わない政府、癒着報道を正せないメディア。現状にサオささず、強いものに逆らわない。それでいいのか。

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