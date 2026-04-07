無免許運転と窃盗で送致された「漢字の読めない少年」も、読書好きに…ルポ・少年院の図書室

本には人を更生させる力があるのか。筆者に届いた一通の手紙を契機に、語られることの少ない「少年院と図書」の世界へ足を踏み入れた。

森合正範（もりあい・まさのり）／'72年、神奈川県横浜市生まれ。'23年に著した『怪物に出会った日 井上尚弥と闘うということ』で第34回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞

【前編を読む】一度道を踏み外した彼らは、5000冊の蔵書の中からどんな本を選ぶのか…ルポ・少年院の図書室

読書感想文を通して自分を見つめなおす

岡山少年院では課題として、月に3冊の感想文を提出しなくてはならない。そのため担当教官は、本の読み方、感想文の書き方も指導している。

「『本から自分の人生につながるものを読み取るんだよ。登場人物の行動と自分の日常を照らし合わせて、その違いや共通点から自分がどんな人間なのか、これからどうするのかを書くんだよ』と伝えています」（石井統括）

同院の計らいで、冒頭で触れた『パパになる前に知っておくべき11のこと』の感想文を発表した19歳のO君にインタビューする機会を得た。

私はO君と向かい合い、「読書感想文、とても印象に残っていますよ」と伝えると、嬉しそうに頬を緩めた。

「読書は、暇って言ったら変ですけど、『時間があるから読んでみようかな』から始まって、今は余暇時間ではだいたい読書をしています。一日5時間くらいは読んでいます」

学ぶことから逃げていた少年が

O君には学習障害があり、中学まで支援学級で教師から一対一で教えてもらった。しかし、国語や算数を学んでも、なかなか頭に入ってこない。なぜ勉強するのか。学習と実生活とが結びつかず、少年院に入ったとき、小学1〜2年程度の漢字しか読めなかった。

「少年院で小説を読んだら漢字がわかるようになった。読めるから楽しい。すると内容が分かってきて楽しい。映像じゃないんで、想像でその場面を思い描いていく。それが楽しい。どんどんつながっていって、段階的に読書の楽しさを覚えました」

O君は不登校や発達障害のある生徒が多く通う高校に進学した。不良仲間から悪事を頼まれると、「認められている」と感じ、そこが居場所になった。無免許運転をして仲間が盛り上がると、O君も嬉しくなってくる。結果、無免許運転と窃盗で少年院に送致された。

「非行をした後悔はあるけど、僕は少年院に来た後悔ってそこまで感じていません。ここで学べることがいっぱいあって、これから人生を歩んでいくための大事な知識を身につけられた。今までは学ぶことから逃げて生活していたので……」

実りの大きい少年院での生活において、本の影響は絶大だという。

「入院してから4ヵ月で30冊は読みました。勉強している感覚はないけど、知識として勝手に入ってくる。勉強嫌いの自分からしたら、めっちゃいいなと思っています」

私は出院した後も、読書を続けるかを尋ねた。

「意欲的に読もうとは思わないんですけど、ここで読んだ本の続き、ハリー・ポッターの続きを読みたいですね」

物語の先が待ちきれない、わくわくする少年の笑顔だった。

読書感想文発表会ではO君に続いて、T君が登壇した。『あの頃、ボクらは少年院にいた セカンドチャンス！16人のストーリー』の感想文を読み上げた。

「読書をすることで視野が広がった」

「この本を読もうと思ったのは、他の少年院に入った人たちが何を感じ、出院後はどのような人生を歩んでいるのか知りたいと思ったからです」

T君は少年院を経験した16人の人生から、やり直しがきくことを学び、自分自身が変わるように日々努力を続けている。

「勉強を毎日2時間したり、掃除や整理整頓などの生きるために必要な力を意識するようになりました」

T君は大きな声で思いの丈を吐き出し、発表を終えた。読書の感想文を読み上げるだけでなく、本を通じて自身がどう変わったか、今後どう生きていくかを発表する「誓い」の場でもあった。

その後、私はT君へのインタビューを行った。

T君は16歳。中学時に転校してから学校に馴染めず、不登校になった。高校には進学せず、不良の先輩に誘われるがまま、悪い道へと進んでしまった。活字は苦手で、少年院に来るまで本を読むことは一切なかったという。

「本を読むようになったきっかけは、時間がたくさんあるし、することがなかったのも一つです。でも、読み始めて視野が広がった気がします」

人生は、やり直しがきくから

T君は読書による自身の成長を語った。

「これまで他人の考えって、あまりわからなかった。でも小説って心理描写が細かくて、こういう考えで生きているんだな、とか、本でしか得られないことがある。いろんな仕事の登場人物が出てくると、その仕事に詳しくなるし、自分を深められると思います」

印象に残る本は？ と聞くと辻村深月の『かがみの孤城』を挙げた。不登校の女子たちが互いの事情を知り、絆を深めていく物語に、自身を重ねていった。

「本を読んでいくうちに、人生はやり直しがきくことを知りました。少年院を出たら高校へ行こうと考えています」

読書が新たな人生へ背中を押してくれた。

すべての取材を終え、帰り際に中村次長が私に言った。

「今回、一緒に話を聞けてよかったです。少年たちが本を読んで、あそこまで内省を深めて、自分の気持ちを考え、学習とリンクさせているとは……。あらためて本の効果を感じたし、もう一度、少年院内での読書の意味を話し合いたいと思います」

中村次長が驚くほど、少年たちと本には濃厚なつながりがあった。「暇だから」と本を読み始め、自然と自身を見つめ直す。家族を想い、新たな人生へと一歩を踏み出す。孤独な環境だからこそ、本の一語一句がより心に刺さるのだろう。

少年たちの更生を願って

前述のとおり、岡山少年院では月に3冊の読書感想文が課題になっている。私は拙著『vs.井上尚弥 怪物に出会った日』を読んだという少年4人分の感想文を受け取った。

A4の用紙に、びっしりと書かれたもの。半分くらいまでで、課題を消化するために書いたであろうもの。濃淡はあったが、そこには「相手に対してリスペクトを持つこと」「大切なのは規律を守ることだと学びました」と記されていた。彼らに本の趣旨が伝わった喜びとともに、更生を願わずにはいられなかった。

私は少年院を出ると、岡山駅の本屋へ向かった。

「ハリー・ポッターの続きを読みたいですね」

O君の言葉と笑顔がふと脳裏に浮かんだ。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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