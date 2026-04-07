日本海軍で起きた「前代未聞のストライキ」の首謀者だった新郎が「凄絶な航空戦」を戦うなか、平安神宮で行われた「花婿不在の結婚式」

戦前の日本の軍隊というと、上官の命令が絶対で、立場の下の者が上官、ましてや上層部に対して意見を言うなどありえなかったというイメージがある。

ところが、昭和13（1938）年、こともあろうに入隊早々、ストライキを起こした一団がいた。甲種飛行予科練習生（甲飛）三期生である。

なかでも、「首謀者」の一人と目されたのが、大西貞明（故人）だ。

「父が京都府議会議長や商工会議所の副会頭をしていて、身内から誰も戦死者が出ないと世間に顔向けができないからと、京都府立桃山中学校（現・桃山高校）5年1学期を修了したとき、兄弟のなかの『戦死要員』として甲種飛行予科練習生を志願したんです」

と、大西は言う。昭和13（1938）年10月1日、海軍甲種飛行予科練習生（甲飛）三期生として、神奈川県の横須賀海軍航空隊に入隊した。

「ところが、入ってみると、聞いていたこと、思っていたことと全然違う。海軍に騙されたと思いました」

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絶対に甲飛には来るな

私は数人の甲飛三期出身者にインタビューしたが、ストライキに関して堀健二（艦上爆撃機）は関与をほのめかし、丸山泰輔（艦上攻撃機）は「消極的関与」、前田武（同）は「ノーコメント」だった。

甲飛三期の出身中学への呼びかけが、じっさいに効果を挙げた例がある。当時、群馬県立富岡中学校の生徒だった田村一は、私のインタビューに、

「実は、甲飛四期に合格していたんですが、三期で入った先輩から、『宣伝に偽りあり、海軍は俺たちを騙している。絶対に甲飛には来るな』、という手紙が相次いで届き、驚いて辞退したんです。ほんとうは、予科練は学校への『入校』ではなく軍隊への『入隊』だから、志願して合格したのに辞退することは難しい。町役場では埒が明かず、伝手を頼って群馬県の兵事課長にかけ合って、将来、軍務に服するときは必ず海軍に入るからとの約束で、やっと取り消しを認めてもらえました」

と語っている。田村はその後、東京の青山師範学校、第一師範学校を経て昭和18（1943）年、海軍に入り、飛行専修予備学生十三期を経て零戦搭乗員となった。田村は終戦時中尉。辞退せずに甲飛四期に入っていれば終戦時の階級は少尉だから、三期生のアドバイスはその点では正しかったとも言える。

また、甲飛三期が予科練在籍中に適性検査を受けに来た吉田勝義（零戦）によると、隊では三期生との接触が禁じられ、ひそかに会いに来た同郷の三期生から、

「お前はそこそこできるようだが、ほどほどにやれよ。消毒剤をコップに半分も飲めば体調不良で不合格になる。それで帰れ。恥ずかしいことじゃない。それから海軍兵学校を受けなおせ」

とアドバイスされたという。先輩の忠告もむなしく吉田は合格し、六期生として入隊する。

花婿のいない結婚式

さて、「首謀者」の大西は、なおもわざと暗いところで本を読んだりして、視力不足で罷免されようと抵抗を試みたが、昭和15（1940）年、予科練を卒業、大村海軍航空隊で偵察員（偵察、航法、通信を担当）としての訓練を受けたのち、昭和16（1941）年4月、零式観測機搭乗員としてサイパン島の第七航空隊に配属された。

「連合艦隊旗艦の艦載水上機が第一志望でしたが、海軍に盾ついて考課表（勤務成績表）に赤い付箋がつけられた者を花形部署に配置してくれるはずもありません。日米開戦を控えてトラック島（現・チューク諸島）に進出し、12月23日、ウェーク島への敵前上陸を支援したのが初陣でした。戦闘中の同島に着水して上陸、拳銃片手に敵の指揮官・カニンガム中佐を探し回るという、珍妙な戦いでした」

零式観測機は、本来の用途は短距離偵察と軍艦の主砲の弾着観測だが、フロートのついた複葉機ながら運動性がよく、対潜哨戒や船団護衛にも使われ、格闘戦で敵戦闘機を撃墜したこともある。大西は、戦局の進展とともに南太平洋のラバウル（現・パプアニューギニア）、ショートランド（ソロモン諸島）などを転戦、何度か撃墜され、ときには陸上戦闘にも駆り出されるなど、幾度となく死線を超えてその都度生還した。父親の勧めで、仙台市長の孫娘だった遠藤道子との結婚が決まったのは、昭和19年秋のことである。結婚式は12月16日、京都・平安神宮で挙げることになった。

しかし、その頃にはすでに日本の敗勢は決定的となっていた。サイパン、テニアンを手中に収めたアメリカ軍は、10月、フィリピン・レイテ島に来攻、第九三三海軍航空隊分隊士（分隊長の補佐）となっていた大西にも出撃命令がくだる。11月16日、出撃準備中の佐伯基地（大分県）に道子を呼びよせ、ふたりで記念撮影をすると、3日後には激戦地に向け飛び立った。このときのことを、「結婚詐欺的出撃だった」と、大西は戦後もずっと、道子に対し負い目に感じていたという。

「レイテでの航空戦は、雲霞のように群がるグラマン（F6F。米海軍戦闘機）に寄ってたかって袋叩きに遭う、思い出したくもない凄絶な戦闘だった。われわれ零観隊と水上爆撃機『瑞雲』隊は、20分おきにルソン島のキャビテ軍港を発進して、レイテの敵弾薬集積所を爆撃しました。帰還すると『ガソリン急げ』と怒鳴りながら、プロペラも止まらぬ飛行機から飛び降り、夜を徹して飛び続けた。しまいには若い整備員が、『分隊士、死ぬつもりで飛んでいるでしょう！もう行かないでください！』と、私の飛行服をつかんで泣いてくれましたが、その少年兵も、マニラが陥落したとき、陸上戦闘でフィリピンの土になりました……」

平安神宮で、親族一同が集い、大西と道子の結婚式が挙行されたのは、まさにそんな激戦を繰り広げているさなかのことだった。花婿がいないので、代わりに、額縁に入った飛行服姿の写真が飾られた。

同期の84%が戦死

昭和20（1945）年1月になると、米軍はルソン島リンガエン湾に上陸、マニラに迫ろうとしていた。日本軍の航空兵力はほとんど壊滅し、大西は、残存した2機の零観を率いて炎上するマニラから仏印（現・ベトナム）カムラン湾に脱出。その後も5月27日に米陸軍の戦闘機・ロッキードP‐38に撃墜され、南シナ海を漂流、漁船に救助されるなど、なおも戦いながら、プノンペン南方の秘匿基地で終戦を迎えた。階級は海軍少尉になっていた。

開戦直前に第一線部隊に出された甲飛三期の同期生は、大戦中、もっとも使い頃のベテラン搭乗員として酷使され、入隊した265名のうち、約84パーセントにあたる223名が、戦争が終わるまでに20歳前後の若さで戦死、あるいは殉職していた。

予科練では海軍当局に反抗し、待遇改善を求めるストライキまで起こした彼らだったが、いざ戦争が始まると、いわゆる「職業軍人」としてではなく、訓練を受け実戦をくぐり抜けた「プロの飛行機乗り」としての矜持を胸に、敢然と戦ったのだ。

ベトナムから復員した大西は、同志社大学に入学し、戦争で失われた青春を取り戻そうとスキー部に入った。しかし、嬉しいこと、楽しいことがあるにつけ、戦死した仲間の若い顔が浮かんできたという。

「明日は出撃という前の晩、若い搭乗員が部屋の隅で、机に向かって何かを書いている。『何をしてる？』と声をかけたら、三角函数を懸命に解いていました。『死ぬまで勉強したいんです』と。そのあどけない顔が忘れられません」

遊びで死ねるなら貴方が先に死になさい！

フィリピンでの激戦を経てベトナムに脱出した頃、第一線に立つことのない一人の参謀が大西に、

「大西少尉、戦争は人類最大の遊戯と言えないかね」

と話しかけてきた。頽廃を気取るつもりなのかも知れないが、大西は、思わず拳銃に手をかけるほどの憤りを感じた。

「私の隊では、毎日若い搭乗員が戦死している。遊びで死ねるなら貴方が先に死になさい！」

そのとき初めて、上層部の無責任さを感じ、戦うことに疑問を覚えたのだという。

大西は戦後、甲飛出身者で組織する「全国甲飛会」の会長を長く務めたが、大西の手腕をもってしても、甲飛と乙飛の出身者間の対立とわだかまりを解消することはできなかった。慰霊祭の運営を巡って全国甲飛会と乙飛出身者で組織する「雄飛会」が対立し、丙飛（内部選抜の予科練）出身者の「丙飛会」会長・大原亮治が仲裁に乗り出したこともあったが、不調に終わったという。海軍の、その場しのぎの場当たり的な制度設計が、戦後も長く、当事者間にしこりを残し続けたのだ。

大西はまた、眉目秀麗で、戦時中、予科練の募集ポスターのモデルを務めたこともある。自分の勇姿に憧れて予科練に入隊した少年たちが、次々と特攻で戦死していったことに、大西は終生自責の念を抱いていた。だからこそ、若い人を大切にした。新疆ウイグル自治区から井原西鶴の研究のため京都府立大学文学部に留学してきた女子学生のために、京都財界に働きかけて奨学金を創設したのを、私はその場で見ている。これは、高齢の自分にもし何かあったら彼女が困るだろうからと、あえてポケットマネーではなく、財界を巻き込んで奨学金の基金をつくったものだ。

平成15（2003）年6月12日、道子が急逝。最愛の妻を喪った大西はやがて体調をくずし、道子が亡くなってわずか56日後の8月7日、後を追うようにこの世を去った。最後は病床でしきりに頭に手をやり、その手を振る動作をしてほどなく息をひきとったという。これは、海軍で出撃するときなど、帽子を高く掲げて振った「帽振れ」の合図で別れを告げようとしたのではないかと、親しい人は噂し合った。

大西が支援した新疆ウイグル自治区の女性は、大西亡きあとも奨学金を得て学業を続け、無事に卒業できた。ただ、中国のウイグル政策のせいか、住所、連絡先は聞いていたもののその後長く連絡がとれないままである。万が一の迫害を避けるため実名は出せないが、日本で学んだ学業を生かし、無事に暮らしていることを願うのみだ。

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