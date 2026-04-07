片手で掴めそうな腰回り…ジョイ、極薄ウエストに映える“チラ見え”レースインナーに「たまらん」の声

ガールズグループRed Velvetのジョイが、華奢なスタイルを披露した。

ジョイは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】片手で掴めそうな腰回り…ジョイ、“レースインナー”チラ見え

公開された写真の中のジョイは、ショート丈のTシャツにタイトなデニムを合わせたシンプルなスタイリングを披露。ローライズのデニムからは、ホワイトレースのインナーがチラリと覗き、彼女の細い腰回りやくびれたウエストにアクセントを添えている。

投稿を見たファンからは「たまらん」「抱きしめたくなる」「痩せすぎてちょっと心配」「スタイル神」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジョイInstagram）

なお、ジョイは4月25日、クアラルンプールで単独ソロツアー「2026 JOY ASIA TOUR [JOY SPLASH]」を開催する予定だ。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。