セラピーで気づいた、自分を縛るある言葉…その原因は幼少期？モデル・エリーローズが明かす

エリーローズさんは、日本人の父（写真家）とイギリス人の母（スタイリスト）のあいだに生まれ、モデルやDJ、コスメブランド「Otonë (オトネ)」のプロデューサーなど幅広く活躍しています。洗練されていながらも肩に力が入っていない生活が人気で、Instagram（ @ellirose ）のフォロワーは現在52万人。（2026年4月時点）。国内外に友だちが多く、多様な視点でのSNS投稿が支持されています。

そんなエリーさんが日々の生活で感じたことや、さまざまな気づきを綴るFRaU web連載。2025年12月に公開した【ハーフモデル・エリーローズがセラピーを受けて気づいた、「日本人特有の言葉」の不思議】では、日本とアメリカのセラピーを受けるようになった理由、そしてその中で浮かび上がった日本特有の“ある言葉”が自分に与える影響。さらに、日本人の父とイギリス人の母という異なる文化を持つ両親の価値観の違いが、自分の考え方にどのように関わっていたのかについてお伝えしました。

今回のテーマは、エリーさんの中に無意識のうちに根付いていた言葉について。日本の言葉や文化、さらに幼少期の体験がどのように影響していたのか、日米それぞれのセラピーを通して、自分を縛っていた思い込みと向き合っていくプロセスを綴ります。

朝起きてまず考えるのは「今日やるべきこと」

朝、目が覚めた瞬間から、頭の中は忙しい。

部屋には朝の光がやわらかく差し込んでいる。でも私はアイマスクをして、耳栓もして眠る。猫の鳴き声や外の物音で目が覚めてしまわないように、できるだけ静かで深い眠りを守るための習慣だ。スマホは寝室には置かないので、朝起きてすぐ画面を見ることもない。目覚めて最初に触れるのは情報ではなく、自分の呼吸や体の感覚でいたいから。

それでも、意識が浮上してくると同時に、思考だけが先に起き上がって、「今日やるべきこと」のリストを勝手に並べ始める。

ヨーロッパでの大きなDJの舞台を控えている時期。

日本で自分のDJイベントをオーガナイズし、演出を手がける舞台を控えている時期。

プロデュースしているスキンケアブランドのPOPUPやキャンペーンの準備が重なっている時期。

撮影、打ち合わせ、移動、SNS、事務作業。

目を開けた瞬間に、頭のスイッチが一気に仕事モードへ切り替わる。

「新しい曲をもっと探すべきだ」

「ブランドの発信、今日も何か動かすべきだ」

「モデルの仕事もあるんだから、体や肌のコンディションを整えておくべきだ」

“やりたい”より先に、“ちゃんとやれている自分であるべきだ”が来る。好きで始めたはずの仕事なのに、気づけば一日中アドレナリンが出続けて、夜になってもスイッチが切れない。

湯船に浸かって、部屋の明かりを落としても、頭の中だけがまだ明るいまま働き続けている。ベッドに入って目を閉じても、「もっとできたはずなのに」「あれもやるべきだった」と静かな反省会が始まる。その反省会は、誰に見られているわけでもないのに、なぜかとても厳しい。私にとって「べきだ」とは、理想の自分に近づくために“やらなければいけないこと”のような感覚がある。

もっとちゃんとできている自分。

途切れずに伸び続けるキャリア。

乱れのない生活。

いつでも整っている私。

そういう「ちゃんとしている私」に近づくための階段の一段一段が、「べきだ」という言葉でできている。でも、その階段はどこまで上っても終わりがない。一段上がればまた次の「べきだ」が現れるし、少しでも踏み外せば、「ほらやっぱりできていない」と自分を責める材料になる。本当は自分を良くしたくて始まったはずの思考なのに、気づけばそれは、自分にずっとプレッシャーをかけ続ける装置になっていた。

「べきだ」と考えてしまう理由は幼少期？

「どうして私はこんなに“べきだ”と考えてしまうんだろう」

それを本格的に見つめたのは、日本とアメリカ両方でセラピーを受けたことがきっかけだった。

日本とアメリカでは、セラピーの言葉のニュアンスが少し違う。私が受けている日本のセラピーは、私の思考のクセや背景を整理して言語化してくれるようなスタイル。自分の内側を整理して理解するプロセスがある。日本のカウンセラーに言われたのは、私の中にはいくつかの“幼少期に形づくられた思考のクセ”がある、ということだった。

「私は常に肯定されるべき」

「私の気持ちは理解されるべき」

「私はなんでもできるべき」

「私のやることは、うまくいくべき」

その奥には、

「蔑ろにされたくない」

「ほったらかしにされたくない」

そんな幼い頃の感覚が、静かに横たわっているのだと教えてもらった。

幼い頃のことではっきり覚えているのは、バレエを習っていた頃の発表会。本番に向けてたくさん練習して、うまく踊れたときに先生や家族に褒めてもらえたことがすごく嬉しくて、「努力すれば認めてもらえた」という感覚が強く残っている。

学校でも、テストでいい点を取ったときや、きちんと課題をやったときに褒められることが多く、「ちゃんとできること」がいいことなんだという感覚は自然と身についていった。もともと周りの期待に応えようとするタイプで、褒められると安心して、もっと頑張ろうと思った。

また、モデルの仕事を始めた時期も早かったので、現場で大人の人たちに囲まれることも多く、「しっかりしているね」「大人っぽいね」と言われることが嬉しかったのを覚えている。その分、ちゃんとしていない自分を見せてはいけないという気持ちも少しずつ強くなっていったのかもしれない。

当時はそれがプレッシャーだとは思っていなかったけれど、振り返ってみると、「できる自分でいれば大丈夫」「ちゃんとしていれば認めてもらえる」という感覚が、早い段階で自分の中に根づいていたように思う。だから私は、「できない」という状態に必要以上に敏感だった。大切にされたい。認められたい。その気持ちは決して間違いじゃないし、人としてとても自然なものだと思う。でも私はいつの間にか、「ちゃんとできる自分でいなければ」「高いレベルでなければ認めてもらえない」と思い込み、必要以上にストイックになっていた。

努力すること自体は悪いことじゃない。そのおかげで今の自分があるのも事実だと思う。でも同時に、常に全力で走り続けている状態は、心にも体にも少しずつ負担をかけていた。

日本のカウンセラーはこうも言った。

「それは常に“戦いモード”に入っている状態かもしれません」

その言葉を聞いたとき、思い当たることがたくさんあった。私は“成長するために頑張っている”つもりで、どこかでずっと“生き残るために戦っている”状態にもなっていたのかもしれない。

一方で、アメリカのセラピーではもう少しシンプルでダイレクトな言葉をかけてもらうことが多い。

「It’s okay to say no」（「NO」と言っても大丈夫ですよ）

「You should give yourself a break」（たまには休んだ方がいいですよ）

といった、今の自分に対する許可のような言葉が多く、頭で理解するというよりも、そのままストレートに心に入ってくる感覚がある。また、「How does that make you feel?」（それについてあなたはどう思う？）と繰り返し聞かれたことも印象に残っている。

どちらがいい、悪いというよりも、日本では自分の内側を整理して理解するプロセスがあり、アメリカではそこに対して「そのままでいい」と許可をもらうような感覚があった。その両方のセラピーを経て、自分が「すべき」と考えてしまう理由を理解し、緊張を少しずつ手放していくことができた。

使う言語で変わる思考

言語による思考の違いに気づいたのは、そんな“内側の圧”が少し緩み始めた頃だった。

日本語で考えているときの私は、常に“ちゃんと”を探している。

ちゃんと返信しなきゃ。

ちゃんと準備しなきゃ。

ちゃんと期待に応えなきゃ。

この「ちゃんと」は、とても曖昧なのに、とても強い。

でも英語で会話しているとき、同じ状況でも、頭の中の言葉が少し違っていた。

「It’s okay」（大丈夫、問題ない）

「I’ll figure it out」（なんとかするよ）

「Maybe later」（またあとでね）

どれも日本語に訳すとシンプルな言葉なのに、そこには「今ここで完璧にしなくてもいい」という空気が含まれている。その空気に触れるたび、私は少しだけ呼吸が深くなるのを感じた。肩に入っていた力が、ほんの少し抜ける。

以前、海外の友人と一緒に過ごしていたとき、私は何か予定を決めるたびに「ちゃんと決めなきゃ」と焦っていた。でも彼らは「とりあえずやってみて、違ったら変えよう」と、とても自然に言う。

最初はその曖昧さが不安だった。「ちゃんと考えなくて大丈夫なの？」と思っていた。でもその曖昧さの中には、「失敗してもいい」という前提があった。そしてそれは、「あなたは失敗しても大丈夫な存在だ」というメッセージでもあった。

◇後編は「べきだ」がどんな場面で自分や他人を縛っていたのか、その向き合い方の変化をたどっていきます。

【後編】「知らないことがある自分」が許せなかった…モデル・エリーローズが手放しはじめた「ちゃんとしている私」