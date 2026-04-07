研修旅行の同志社国際高校生の命を呑み込んだ「危険の船」の正体

実に「静かな」報道

2022年4月に、北海道の知床半島沖で、小型観光船「カズワン」が浸水・沈没し、乗客乗員26名全員が死亡・行方不明となる痛ましい事故が起こった。「カズワン」には船倉への水の浸入を食い止めるハッチ蓋の修理が行われていなかったなど、多くの問題点を抱えていた。また出航日は9時42分に波浪注意報（海上で9時から12時まで波高2.0 m、12時から15時まで波高2.5 m）が発表されていた中での出航で、メディアは連日事業運営側を徹底的に批判していたことは、まだ鮮明に記憶されている方も多いのではないかと思う。

ところが、3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で生じた同志社国際高校の生徒を乗せた反米軍基地団体の2隻の小型船が、2隻とも転覆して生じた2名死亡、14名が負傷した事件については、この時とまさに対照的な、実に静かな報道となっている。産経新聞以外はろくな後追い報道もしていない。

亡くなった同志社国際高校の女子生徒の名前は、遺族の願いもむなしく、当然のことのように公開される一方で、最初に転覆した抗議船「不屈」の救助に向かい転覆した「平和丸」の当日の船長を務めていた人物については、実名報道は事実上ない。この人物は沖縄県の共産党関係者との情報も多数出てきたが、これらの情報を検証するような報道さえ皆無なのだ。

転覆した「平和丸」に乗っていた人たちを救出しようとして向かって命を落とした「不屈」の金井創船長については、牧師だったことも含めて実名報道されているが、彼もまた「平和丸」の船長と思われる人物同様に日本共産党と深い関係にあるようだ。というのは、日本共産党の機関紙である「赤旗」の紙面に、金井氏はたびたび取り上げられているからだ。

2017年5月3日の「赤旗」には、「抗議船『不屈』から新基地反対の声をあげる金井創さん」との紹介で、彼の写真も掲載されている。そもそも「不屈」という船の名前にしても、日本共産党副委員長を務めた、故・瀬長亀次郎氏が好んで使っていた言葉から取ったものだ。（赤旗、2017年5月3日「シリーズ沖縄復帰45年 引き継ぐ非暴力のたたかい 辺野古へ集う人々」）

高市首相に代表される保守派の疑惑には、一切の妥協がないどころか、事実ではないことまで平然と報道するのに対して、これに反対する側についての問題報道には急激に及び腰になるのは、日本のメディアの深い病理だ。

安全を無視した抗議船の出航

ところで共産党に代表される基地反対派の人たちは「命どぅ宝（ぬちどぅたから -『命が一番大切』の意味）」という言葉を盛んに使うのだが、では安全に気を配った運航をしていたのかといえば、全くそうではない実情が明らかになった。「カズワン」の事故と同様に、当時は波浪注意報が発令され、海保の船が2隻に注意を呼びかけていた中で出航していたことが明らかになった。

「やんばる」を名乗る方が事故の翌日にXに上げた投稿には、「昨日、この現場、めっちゃ波上がってましたよ。確かに風はなかったですが、ウネリ1.8mのビッグウェーブです。ショワブ前を通った11時頃、リーフ付近は一面白波でした。」と記載されていた。「ショワブ」と記されているのは、辺野古地区にある米軍基地の「キャンプ・シュワブ」のことだろう。「リーフ」とは、辺野古の海に広がる珊瑚礁のことだ。

基地反対派の人たちが「辺野古新基地建設反対」とよく言っていることから、勘違いしている人も多いだろうが、辺野古で現在建設されている飛行場は、キャンプ・シュワブ内に新たに建設されているものであって、新たなところに新基地を建設しているわけではない。

「ショワブ」前を通ると、リーフ付近は一面白波だったというのは、辺野古沖がそういう状態だったことを意味する。

事故当日は、海の荒れ具合を示す指標の「有義波高」が基準値を超えたため、「サンドコンパクション船」と呼ばれる大型作業船を使った一部の工事さえ中止になっていたことが明らかになった。そんな中で2隻の小型船は出航していたのである。

無登録の船で

さて、「カズワン」の事故を受けて、「小さな遊覧船だから」といった甘えを許すと、安全をおろそかにする仕組みにつながってしまうとの反省から、海上運送法が抜本的に改正されていた。有償・無償を問わず、第三者の需要に応じる場合は「一般不定期航路事業」の登録が必要だということになった。船を操る立場にいる彼らからすれば、人一倍の関心を持ってこうしたニュースに接していたと思いたいところだが、どうもそうではなかった。

転覆した2隻は海上運送法に基づく事業登録がなされておらず、したがって事業登録に必要な安全管理規程（運航基準）もなく、発航中止基準も設定されていなかったと見られている。法が求める1人あたり5000万円以上の船客傷害賠償保険にも加入していなかった。乗船名簿すら作成していなかった。

生徒たちはライフジャケットは装着していたものの、正しい装着方法についての指導については行われていなかったことも判明した。正しい装着をしていれば、亡くなった女子高生の救命胴衣が船に引っかかるような事態になっていなかったのかもしれない。さらにいえば、ライフジャケットにも等級があり、配布されたライフジャケットが遊覧船などに対応したものだったのかという点でも疑惑が持ち上がっている。

そもそも辺野古沖は珊瑚礁が広がる浅海域で、寄せ波と反射波の干渉や海底地形が影響して、急激な波高変化が発生しやすい場所が多くあるという。救助に向かった海上保安庁の船まで転覆していることから見て、事故発生地点の海底地形は、危険を誘発しやすい場所だった可能性もある。

また沖縄では、旧暦2月（現在の3月中旬〜4月中旬）には独特の風まわりが発生して、気象条件が急変することが多いとされる。これを沖縄では「ニンガチカジマーイ」（標準語でいう「2月風まわり」）と呼んでいるが、この影響を受けたのかもしれない。

「抗議船」の危険行動

そもそも転覆した船は、滑走路の建設工事の作業を邪魔しようとする「抗議船」であるが、「抗議船」の危険性はあまり知られていない。

デイリー新潮によると、昨年1月に、船からホースによって空気を送り込んで潜水漁をしている漁師を「抗議船」が殺しかけたことがあったという。潜水漁をしている船は目印の旗を立てて、他の船は近寄らないようにしているのだが、「抗議船」は接近してきたのである。その結果、「抗議船」のプロペラがホースを巻き込んでしまい、漁師は非常に危険な状態になったが、たまたまホースの連結部が外れたおかげで、浮上できて大事には至らなかったそうだ。漁師の命よりも遥かに重要なものが、彼らにはあったことがわかるだろう。

ではその重要なものとは何か。専修大学文学部の鐘ケ江晴彦教授が2007年の「専修大学社会科学年報第41号」に発表した「辺野古沖海上基地建設反対運動の経過と特質」を読むと、それがよくわかる。この論文は基地反対派を応援する立場に明確に立って記されたものだが、滑走路の建設工事のためのボーリング作業を阻止するために、反対派がいかに無茶な行動をしているかが、実に「英雄的」に語られている。

「海は猛烈な時化で，カヌーは大波に翻弄された。沖のリーフに近づくと波は更に高くなり，波に持ち上げられた艇が落ちてきたために転覆する艇が出るほどであった。カヌー隊はリーフの手前で待機したが，阻止船は果敢に調査船に近づいて抗議の声を上げながら作業を妨害し続けた」といった記述もある。猛烈な時化でも構わず、転覆する艇が出るほどだったのに、果敢に作業を妨害し続けたというのだ。彼らの抗議活動が安全第一など全く考えていないことが、よくわかるだろう。金井船長や「平和丸」船長からすれば、「波浪注意報ごときで船を出すのを止めていたら、抗議活動なんてできるか」というのが、本音だと見た方がいいだろう。

高校生を乗せた船で、こうした日頃の抗議活動と同じレベルの安全基準で船を動かしたということは、さすがにないとは思いたいが、日頃の闘争を通じて、彼らの安全意識が希薄化していたことは想像に難くない。

【つづきを読む】同志社国際高校生「転覆死亡事故」でみえた「安全よりも優先されてしまったもの」

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