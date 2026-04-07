うなぎ帝国を築いた「鰻の成瀬」が一夜にして崩壊…”たった5800万円”で買い叩かれた「残酷なウラ事情」

「ついこの前、『鰻の成瀬』創業者の山本昌弘さんに会いに、東京・芝浦にある本社を訪ねたことがありました。けっして豪奢ではありませんが、今風のキレイでオシャレなオフィスでしたよ。

ただ、気になったのが、その時は社員が数名ほどしか見当たらなかったこと。一時は400店舗近く店舗数を拡大した新進気鋭のチェーンとは思えない物寂しい雰囲気で、『ずいぶん人件費を削っているんだな』と率直に感じました。今思えば、すでにその頃から“身売り”の予兆はあったのかもしれません」

フードビジネスコンサルタントの永田雅乙氏はこのように振り返る。

まさに新年度を迎えようとしていた2026年3月31日、外食業界に電撃が走った。うなぎ専門店チェーン「鰻の成瀬」を展開するフランチャイズビジネスインキュベーション社の子会社化が報じられたのだ。M&Aに動いたのは、AI関連を中心に投資事業を手がけるAIフュージョンキャピタルグループだが、驚くべきはその取得価額――たった5805万円である。

外食業界では異例の出店スピードで一大“うなぎ帝国”を築き上げた「鰻の成瀬」は、なぜこれほど安く買い叩かれてしまったのか……。そこには同社とファンド、それぞれの「思惑」が交差していた。

売り上げは3年で約8倍…なのに「5805万円」

あらためて今回発表された「鰻の成瀬」のM&Aのディテールを見ておこう。

買い手となるAIフュージョンキャピタルグループ（以下、AIフュージョン）は、フランチャイズビジネスインキュベーション社（以下、FBI社）の発行済株式総数の58.0％を取得する。その内訳は、「鰻の成瀬」創業者である山本昌弘氏ほか１名を売り手とした相対取得であり、後述するがTOBではなく「当事者間の合意に基づく私的な株式売買」となっていることに注目しておきたい。

今回のM&Aに関して、いま現在FBI社から公式なリリースは出ていない（4月5日時点）。そこで、AIフュージョンのリリースに基づき、その理由を見てみると、

〈今般子会社化する FBI 社が展開する「鰻の成瀬」は、（中略）現時点において同ブランドは270店舗（直営・FC合計）まで拡大しており、今後も出店余地は大きく、中期的には 400 店舗規模への成長ポテンシャルを有していると認識しております。このような背景から、同ブランドは今後、多店舗展開による成長加速が期待される有望な事業基盤であると判断いたしました。〉

とあり、一見すると「鰻の成瀬」を〈高い再現性と収益性を両立した拡大性の高いビジネスモデル〉として高く評価している様子がうかがえる。確かにFBIの直近の業績（2025年8月期）は売上高20.8億円とあり、2023年の2.5億円、2024年の16.2億円と、3年間で約8倍まで拡大しているのは事実だ。

とはいえ、この言葉通りの評価を信じるならば、やはり「5805万円」という取得価額はあまりにも不可解に思える。実はこの安すぎる値付けには“明確な理由”が存在しているという。

営業利益率が…

「ずばり、資金繰りに苦慮していたFBI社が、買い手であるAIフュージョンに『2.6億円もの借り入れをすでに行っていた』というのが買い叩かれるに至った決定打です」と前出の永田氏は指摘する。

「確かに売上高はここ2〜3年の数字を見ると右肩上がりになっています。ですが肝心の営業利益は前期の1.2億円から約5000万へと半減、営業利益率も7.5％から2.6％へと大幅に低下しています。一般的なフランチャイズ運営企業の本部なら、もっとおカネがあってもおかしくない。おそらく、インフラへの投資や加盟金・ロイヤリティの未払いなどが原因で、コストがかさんでいたと想定されます。

この時点で自転車操業に陥っていた同社ですが、聞くところによれば去年ぐらいから、どの金融機関からも追加融資が困難な状況にあったそうです。そんな中で、手を差し伸べたのがAIフュージョンでした」

AIフュージョンと密接な連携関係にあった金融機関からの後押しもあったのだろう。かくして2.6億円もの貸付を受けたFBI社だったが、結局その資金もすぐに底をつく。

「これ以上、今のままでは追加で借りられない」と苦慮する「鰻の成瀬」の山本氏、一方で「自分たちの債権保全を第一に」と迫るAIフュージョン。もはや残された道は身売りしかなかったというわけだ。山本氏に“売り抜いた”という感覚はなく、“売らざるを得なかった”というのが、率直な本音だろうか。

「鰻の成瀬は早晩行き詰まる」と予見か

ただ、AIフュージョンは投資ファンドである以上、良心から「鰻の成瀬」を救ったわけではない。あくまで数年後の出口を見越した戦略――つまり“カネになる”と踏んだ上でのM&Aである。永田氏が続ける。

「そもそも2.6億円の貸付をした時点で、早かれ遅かれ『鰻の成瀬』は行き詰まると予見していたはずです。貸しをつくることでM&Aに対してノーと言えない雰囲気を醸成し、最も底辺の状態で安く買う。そんな意図もあったのかもしれません。

AiフュージョンによるFBI社への実質的な投資総額は、2.6億＋0.5億円でおよそ3.1億円。彼らは得意とするAIやDX（デジタルトランスフォーメーション）のノウハウを活用して企業価値の最大化を目指すでしょう。あくまで個人的な感覚にはなりますが、今の外食業界のトレンドを踏まえて上手くいけば、5億円くらいのバイアウトになると予想されます」

一方、どうしても気がかりなのが、創業者でありながら今回のM&Aで正式に経営から外されてしまった山本氏の今後だが……。同氏をよく知る永田氏はこう話す。

「より良い条件で『鰻の成瀬』を売却するタイミングは、もっと以前からあったはずです。それでもギリギリまで手放さなかったのは“愛着”があったからかもしれません。経営者としては別にして、フランチャイズビジネスに懸ける思いは感じました」

M&Aの契約上、おそらく山本氏は『鰻の成瀬』と似たような外食業態はできないだろう。それでも今回の失敗を糧に、また何かしらのフランチャイズに参入してくるかもしれない。復活の日が来るのは果たして――。

つづく【後編記事】『「鰻の成瀬」がわずか３年で《閉店ラッシュ→破産寸前》にまで追い込まれるに至った「残当すぎる原因」』では、「鰻の成瀬」が急成長の後、破産寸前に至るまでの背景、さらに今後復活の目はあるのかを分析していく。

【つづきを読む】「鰻の成瀬」がわずか３年で《閉店ラッシュ→破産寸前》にまで追い込まれるに至った「残当すぎる原因」