センバツ優勝で10回目の日本一に輝いた大阪桐蔭。「一強時代」とも言われながら甲子園から遠ざかっていた同校の西谷浩一監督（56）は、いかにして再び頂点へと導いたのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏が迫る。（文中敬称略）

【写真】柔軟性の大切さや大きく振りかぶるフォームを教わった2年生左腕・川本晴大

「はったり半分で『10回目の日本一』と口にしてきた」

川本晴大という192センチの2年生左腕が、甲子園球場の小高いマウンドで仁王立ちし、大阪桐蔭は年始の初練習から掲げてきた「10回目の日本一」という野望を叶えた。自身の持つ甲子園最多勝記録を「75」に更新した西谷浩一は喜びよりも安堵に近い感情を吐露した。

「はったり半分で『10回目の日本一』と口にしてきましたが、（そういう大言を）たまには言ってみるもんですね（笑）。卒業したOBに良い報告ができるのが嬉しい」

2季連続で甲子園を逃していた西谷にとって、たったの1年半、聖地を踏めていないだけで、甲子園が遥か彼方に遠のいた気がしていた。

「僕は欲深い男ですから、毎回、毎年、勝ちたいのは同じなんですけど、去年は本当に良いチームでしたので、彼らを甲子園に導いてやれなかったことは、僕の中でけっこう、ダメージがありました」

日々の練習で厳しいメニューを課しながら、日本一に挑戦する舞台にすら立たせてやれなかった。

「自分の力不足を痛感しました。中野（大虎、現・ENEOS）が主将を務めた去年の代は（最後の夏が終わったあとも）献身的に練習を手伝ってくれて、打撃投手などを務めてくれた。2つの代で勝ち取った今回の日本一だと思います」

1991年、夏の甲子園初出場にして初優勝した大阪桐蔭。1998年に西谷が監督に就任すると、2008年に2度目の全国制覇を遂げ、さらに2012年と2018年には春夏連覇を達成した。

2010年代はまさしく大阪桐蔭の一強時代であり、甲子園の覇者であり続けた。圧倒的な戦力と猛打で相手の戦意を喪失させるような試合運びは、2018年夏の決勝で吉田輝星（現・オリックス）のいた金足農業（秋田）に13対2で勝利した試合が象徴的だろう。当時の根尾昂（現・中日）や藤原恭大（現・千葉ロッテ）ら「最強世代」に憧れ、大阪桐蔭に進学したのが今年のチームの面々である。選手勧誘を担当する投手コーチの石田寿也は言う。

「小学3〜4年生だった彼らは『大阪桐蔭で野球がしたい』と心に秘め、中学ではわざわざ桐蔭とパイプのあるチームに入団して、入学を希望してくれた子もいます」

この世代の入学と前後し、高校野球では2024年に低反発バットが導入された。影響をより受けたのが大阪桐蔭と言えた。能力の高い選手は変わらず集まっていても、かつての猛打に翳りが見えた。

「結果が出ていないので仕方のないことかもしれませんが、『低反発バットに対応できない』とか、時代を作ったつもりもないのに『大阪桐蔭の時代が終わった』などと言われてしまう。昨年は勝つことでそういう評判を否定しようとしたんです」

だが、昨夏も大阪大会決勝で敗れてしまう。

いよいよ大阪桐蔭の時代が終わる――声高にそう叫んでいたのは他でもない私だった。かつて絶大な人気を誇りながら没落したPL学園の惨状をレポートしてきた私には、PLに代わって高校野球の盟主となった大阪桐蔭の隆盛と、前人未到の記録を打ち立てる高校野球の生ける伝説というべき西谷を追うことが新たな使命となっていた。

監督であり担任でもある

埼玉県飯能市に、最強世代に憧れる身体の大きな小学3年生がいた。彼は母親に向かって、こんな一言を漏らしたという。

「大阪桐蔭に行きたい」

その少年こそ胴上げ投手となった川本だ。中学に上がると武蔵嵐山ボーイズに入団した。初対面の日を石田が述懐する。

「川本が中学1年生の時、監督さんから大阪桐蔭への進学を希望していると紹介されました。『試合に出られるようになったらまた見に来るからね』と伝えました」

もちろん、入学を約束したわけではない。

「翌年に大阪の舞洲であった全国大会で彼が投げている姿を見ました。監督（西谷）が明治神宮大会の合間を縫って視察したのは川本が中学2年生の秋でした。声変わりもしていない、かわいらしい中学生でしたが、高身長と角度のあるボールは魅力でした」（石田）

この時の少年が斜陽期を迎えようとしていた大阪桐蔭に入学するや否や、救世主となってセンバツ優勝の立役者となるのだから不思議な縁だろう。

コーチの橋本翔太郎は「川本を作ったのは西谷先生です」と話した。

「西谷先生が川本につきっきりで柔軟性の大事さを説いてストレッチに取り組ませ、走り込みなどの基本的なトレーニングを徹底させたんです。川本の意識も身体も大きく変わったと思います」

私が川本のピッチングを最初に見たのは昨夏の練習試合だ。球速も球威もまだまだで、制球も不安定だったものの、ダイナミックなフォームと縦に鋭く曲がるスライダー、落差の大きいフォークが大きな魅力だった。その後、秋季大会でメンバーに入り、先発の一角に。当時、西谷は起用の理由をこう説明した。

「あれだけ角度のあるボールを投げられる左ピッチャーは、高校生ではなかなか打てない。多少のコントロールには目をつぶって（苦笑）、ランナーを出しても我慢して粘って戦おうとは他の選手とも共有していました」

コンパクトな投球フォームが全盛の現代において、川本は身体全体を使う豪快な投球フォームだ。打者を威嚇するように大きく振りかぶるワインドアップから、一度、胸の前で静止し、投球動作に入る。このフォームに挑戦した理由を川本が語る。

「自分、わりかし背は大きいほうなんですけど（笑）、打者に対してより大きく見せるよう、石田コーチに勧められてこの投げ方にしました」

再び、石田の証言だ。

「詳細は企業秘密ですが（笑）、あの動作を取り入れることで、それまで使えていなかった身体の部分が使えるようになり、軸が生まれ、コントロールが安定する。メカニズム的な理由です」

長身選手ゆえのウィークポイントもある。足下に転がる打球の処理だ。川本は8回からリリーフ登板した準決勝・専大松戸（千葉）戦で相手の送りバントを後逸し、一時は同点に追いつかれた。

「バント処理でトンネルする選手は初めて見ました」と西谷は苦笑した。

「普段の練習でも、昼食の時間に川本だけノックを受けさせ、ある程度は足下のフィールディングにも安心したつもりでしたが、まだまだでした」

決勝に先発した川本は3失点ながら自己最速149キロを記録し、15の三振を奪って優勝の瞬間は左腕を天高く突き上げた。

「まだ暴れるボールはありますが、ある程度まとまっているより、どこに来るかわからないぐらいのボールのほうが打ちにくい。ただ、良いところだけを伸ばしていく下級生の段階はもう終わったので、センバツから帰ったらコントロールも求めていきたい」（西谷）

怪物と呼ばれ始めた川本も発展途上の16歳だ。下級生のうちは長所の育成に注力させる指導方針だが、早くも夏に向けた育成計画があるようだ。

西谷はこの春まで川本のクラス担任でもあった。

「性格はまさに天真爛漫。初めての甲子園となれば緊張しそうなものですが、物怖じしないですね」

西谷や石田が目をかけた左腕が、日本一を支える大黒柱となった。

プロに行く選手が少なくても

秀岳館（熊本）や県立岐阜商業を率いた鍛治舎巧はかつて、「非凡な選手を集めて、平凡な野球をやるのが西谷君。采配はいたってオーソドックス」と評した。しかし今回の決勝では、初回から飛び道具を放った。

先頭の仲原慶二が出塁。いつもなら手堅くバントで送る場面で、西谷はエンドランを仕掛けた。3対3の同点で迎えた7回にも先頭打者が出塁すると、バントの構えからヒッティングに転じるバスターエンドランでチャンスを広げた。西谷が語る。

「送りバントがセオリーかもしれませんが、今日は攻めの姿勢を貫こうと考え、あえて強引なサインを出しました。送る練習もしてきましたけど、動く練習もいっぱいしてきた。接戦の時こそ、動かしたほうが何かが起こる確率が高いかな、と」

その「何か」が起きたのは7回。大阪桐蔭は波状攻撃で一挙4点を奪い、相手エースを引きずり下ろした。近年の桐蔭になかった畳みかける攻撃で、一気に勝負を決めた。

今年は最強世代のように、プロに行く有望選手が幾人もいるチームではないだろう。新3年生の世代は、入学前に強豪校関係者の間で「大阪桐蔭のスカウティングがうまくいっていないらしい」と噂された代でもあった。

それでも春の日本一となった。結果で前評判を覆したのだ。決勝を前に、西谷はこう話してくれた。

「生意気な言い方ですけど、ドラフトにかかるような投手がいるから日本一を目指すんじゃなくて、『どんな時でも日本一を目指す集団でありたい』と言い続けました。昨年の春夏と甲子園に出られなかった時、この方針から遠ざかっているような感覚がありました」

閉会式が一段落し、「10回目の日本一」を完遂した西谷が甲子園の三塁側ベンチに腰を下ろした瞬間があった。巨体を支える両膝の半月板はすり減り、西谷は足を引きずって歩く。高さ数十センチのお立ち台に上がるのも難儀だ。周囲からは人工関節を装着する手術を勧められている。リハビリを含め約2週間の入院で社会復帰できるそうだが、唯一の休暇である年末年始も手術には踏み切らなかった。

「なんとかしないといけないんですけど……今年はセンバツに出場する可能性が高かったですし、練習を離れたくないという気持ちもありました」

高校野球界一、強欲な男の脳内は、既に日本一11回という中京大中京（愛知）の記録に並ぶことでいっぱいなのではないか――。

「いえ、まずは大阪を勝たないと。センバツを勝った時の夏ほど難しいことはないというのは知っていますから」

大阪桐蔭の時代は終わらず、この夏、3度目の春夏連覇を達成した時、新章の幕が開く。

【プロフィール】

柳川悠二（やながわ・ゆうじ）／1976年、宮崎県生まれ。法政大学在学中からスポーツ取材を開始し、主にスポーツ総合誌、週刊誌に寄稿。2016年に『永遠のPL学園』で第23回小学館ノンフィクション大賞を受賞。他の著書に『甲子園と令和の怪物』がある。

撮影／藤岡雅樹

※週刊ポスト2026年4月17・24日号