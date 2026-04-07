なぜ、境界知能の人たちは支援や相談につながりにくいのか

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

発売即重版が決まった話題書『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

相談体制につながりにくい

境界知能はなかなか支援がないことを何度も書いてきました。なぜ支援や相談につながりにくいのでしょうか。

その理由として、情報の希薄さに加えて、当事者や家族自身にも誤解や偏見があり、特別扱いされたくないという思い込みがあります。また「知的障害」や「知能指数が低い」ということに、ネガティブイメージを持っていることも大きいでしょう。

インターネットで調べて相談することは簡単にできる対策法ではありますが、当事者は概してネットリテラシーが乏しいと言えます。自身に都合のいい情報を鵜呑みにしたり、自分に都合のよいように解釈したりして結果的に欺かれることもある。多くの情報から自分に適したものを選ぶのも苦手です。ネットを利用することはあっても、具体的なサービスを活用する段階まではなかなかいきません。

また適切な相談機関があっても、自分が置かれた状況を表現することに困難を伴います。相談を受けた側は、何で困っているのか把握することができず、表面的な助言で終わりかねません。

たとえば時間や金銭の管理ができないという訴えも、相談者が境界知能であるという認識がないと、「目に見える化をしましょう」「こまめに確認しましょう」などと、正常知能の人に向けたアドバイスと同じようなことを言うこともあります。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

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