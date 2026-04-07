先週Vの高橋彩華が19ランクアップ 山下美夢有は6位で変わらず【女子世界ランキング】
6日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】高橋彩華が優勝副賞の“モンスターバイク”をゲット！
1位のジーノ・ティティクル（タイ）、 2位のネリー・コルダ（米国）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）ら上位陣に変動はなし。日本勢最上位で6位の山下美夢有も、その位置をキープした。西郷真央は12位から14位に後退。畑岡奈紗が1ランクアップし15位になった。以下、竹田麗央が18位、岩井明愛が19位、岩井千怜が20位、古江彩佳が30位で続く。先週の国内女子ツアー「ヤマハレディースオープン葛城」を制した高橋彩華は、94位から19ランクアップし75位に。プレーオフのすえ2位になった荒木優奈が64位から58位、仲村果乃が148位から130位にそれぞれ順位を上げた。男子ゴルフの「マスターズ」が開催される今週は米女子ツアーはオープンウィーク。国内ツアーは10日から「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」が行われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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