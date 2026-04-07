元モー娘。紺野あさ美、プロ野球選手の夫との馴れ初めを赤裸々告白 近藤千尋「そういう手口ですね！」
元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美が、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10にゲスト出演。オープニングトークでは、プロ野球選手の夫（北海道日本ハムファイターズ・杉浦稔大投手）との馴れ初めについて赤裸々に告白した。
【写真】夫・杉浦投手＆子どもたちと家族旅行ショットを披露した紺野あさ美
現在は4児の母である紺野は、出会いのきっかけを「いわゆるお食事会で…」と告白。同じ北海道出身だったことに加え、ちょうど一人暮らしを始める予定だった夫から「いろいろ分からない」「美味しいごはん屋さんを教えてほしい」などとアプローチされたと回顧した。これにMCの近藤千尋が「そういう手口ですね！」とずばりツッコミを入れると、紺野も「手口だったんですかね」と笑った。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤、峯岸みなみが務める。
【写真】夫・杉浦投手＆子どもたちと家族旅行ショットを披露した紺野あさ美
現在は4児の母である紺野は、出会いのきっかけを「いわゆるお食事会で…」と告白。同じ北海道出身だったことに加え、ちょうど一人暮らしを始める予定だった夫から「いろいろ分からない」「美味しいごはん屋さんを教えてほしい」などとアプローチされたと回顧した。これにMCの近藤千尋が「そういう手口ですね！」とずばりツッコミを入れると、紺野も「手口だったんですかね」と笑った。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤、峯岸みなみが務める。