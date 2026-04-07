クリーブランド連銀総裁 インフレ高止まりなら利上げが必要になるかもしれない クリーブランド連銀総裁 インフレ高止まりなら利上げが必要になるかもしれない

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クリーブランド連銀総裁 インフレ高止まりなら利上げが必要になるかもしれない



クリーブランド連銀のハマック総裁は、インフレが中銀目標2%を上回る状態が続く場合、金利を引き上げるのは適切な措置となる可能性があると語った。



現時点では金利を「かなり長い間」据え置くことを望んでいる。労働市場が著しく悪化した場合は利下げが必要になるかもしれない。あるいはインフレ高止まりの状況が続けば利上げが必要になるかもしれない。



クリーブランド連銀の推計では米国のインフレ率は4月に3.5%に達する可能性がある。インフレは5年以上も目標を上回っており、さらなる上昇は目標から遠ざかる間違った方向へ進んでいることを示す。

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