◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースの山本由伸投手が６日（日本時間７日）、この日からのブルージェイズ戦のためトロント入りし、囲み取材に応じた。

山本は昨季ワールドシリーズ（ＷＳ）で３勝を挙げ、ＭＶＰを受賞。当地の訪問はそれ以来で、シリーズ２戦目（日本時間８日）で先発予定。ブルージェイズには新たに岡本和真内野手が加入した。

ＷＳのＭＶＰで名声が一気に高まり「世界一の投手」と呼ばれることも出てきた山本は「そう感じたことは、全くないですから。他にもすごい選手がたくさん（いるので）。そういう選手の存在が、自分の成長を助けてくれている、早くしているなと思ってます」と謙遜。ＷＳ連覇時に大谷が「由伸が世界一の投手だとみんなが思っていると思います」と話していたことについては「大谷さんにこう言っていただいたのはすごく嬉しい。大谷さんこそが世界一の選手だと思うので、そういった選手に言われるのは、とても嬉しいです」と話した。

岡本との対戦へ向け山本は「すごい楽しみな気持ちと、これまでも結構打たれたりもしてるので、どう投げようかなって考え始めたりしてます。何とか良い勝負ができたらなと思います」。岡本の人物像を問われると「すごい好きな先輩の一人ですし、面白いですし、あまり野球選手にいないような、雰囲気を持ってる方。すごい興味深いというか、つい話しかけたくなるというか、そういう存在です」と話した。

この日、ドジャース・大谷翔平投手は「１番・指名打者」、ブルージェイズの岡本手は「４番・三塁」でスタメンに名を連ねた。