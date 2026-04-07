息子が連れてきた結婚相手が自分たちより9歳も年上の女性だと知り、夫の両親は最初「頭が真っ白」になるほどの衝撃を受けた。

【映像】60歳美人妻のビジュアル（2人のキスも）

2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティである。今回は、茨城県東海村から登場した26歳の夫と60歳の妻という34歳差の夫婦が登場、大衆演劇の師匠と弟子として出会った年の差カップルの濃密な恋模様が明かされた。

夫の晃太さんは、自分の両親より9歳も年上である広美さんとの交際を報告する際、「もしかしたらダメだろうなと思った」と当時の大きな不安を口にした。報告を受けた母親も、「頭が真っ白になった」と、当初の混乱を包み隠さず語っている。父親もまた「私より年上っていうことで…やっぱりちょっと考えはした」という。

しかし、そんな家族の不安を払拭したのは、広美さんの誠実さと家庭的な一面だった。自宅に招かれた広美さんは、得意のもんじゃ焼きを家族全員に振る舞い、それをみんなで囲んで食べるうちに、一気に距離が縮まったという。最後には夫の母から「息子をよろしくね」という言葉がかけられ、今では夫の妹たちにとっても、恋の相談ができる「第二のお母さん」のような存在として、家族全員に温かく迎え入れられている