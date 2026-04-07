あのちゃん、超ミニワンピからすらり美脚 ドラマで注射器持ってアクション披露「扱い要注意！だった」
アーティスト・タレントのあのが6日、DMM TV オリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月9日配信スタート）完成披露試写会に登壇し、すらりとした美脚を披露。さらに撮影を振り返った。
【動画】あのちゃん、ギリギリを攻めた大胆ミニ丈で美脚輝く！
アイスブルーの超ミニワンピースから惜しげもなく美脚を見せつけ、会場の熱視線を集めたあの。冒頭のあいさつでは、キャスト陣が高い声であいさつし笑いを誘う流れの中、いざ流れに乗って高い声を出したはずがほとんどいつも通りのあのちゃんの声となり、窪塚や亀梨からツッコまれて恥ずかしそうに笑う一幕も。
また、あのは、SEASON2から登場する謎の“眼帯キャラ”近野智夏役として出演。劇中でのアクションを褒められ、「ありがとうございます」と照れ笑いし、「現場で教えていただいて、注射器がすごく扱い要注意！の中だったんですけど、映像を見ると迫力のあるシーンになっているので、うれしかったです」と振り返った。
同ドラマは、窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務める、SNS関連動画総再生数4500万回超えのドラマ『外道の歌』シリーズ第2弾。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）だが、その正体は被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。被害者に代わり、無法者たちに制裁を加えるクライムサスペンスドラマとなっている。
イベントにはほかに、窪塚、亀梨、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、白石晃士監督が登壇したMCは荘口彰久が務めた。
【動画】あのちゃん、ギリギリを攻めた大胆ミニ丈で美脚輝く！
アイスブルーの超ミニワンピースから惜しげもなく美脚を見せつけ、会場の熱視線を集めたあの。冒頭のあいさつでは、キャスト陣が高い声であいさつし笑いを誘う流れの中、いざ流れに乗って高い声を出したはずがほとんどいつも通りのあのちゃんの声となり、窪塚や亀梨からツッコまれて恥ずかしそうに笑う一幕も。
同ドラマは、窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務める、SNS関連動画総再生数4500万回超えのドラマ『外道の歌』シリーズ第2弾。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）だが、その正体は被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。被害者に代わり、無法者たちに制裁を加えるクライムサスペンスドラマとなっている。
イベントにはほかに、窪塚、亀梨、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、白石晃士監督が登壇したMCは荘口彰久が務めた。