◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(7日、横浜スタジアム)

中日戦の予告先発として発表されたDeNA・深沢鳳介投手がプロ初登板に臨みます。

深沢投手は2021年にドラフト5位で専大松戸高からDeNAに入団したプロ5年目の22歳右腕。3年目の2024年3月に「右肘内側側副靭帯再建術」の手術を行い、育成契約へ。それでも昨年11月に支配下契約を勝ち取りました。

深沢投手にとっては急遽巡って来たチャンスとのこと。「指名練習終わりに大原コーチから伝えられました。驚きました」と自身の初登板を伝えられた状況を明かしました。

手術から2年が経ち、進化した部分を問われると、「球の強さや体の強さもありますがメンタルも強くなっていると思います」と答えます。

深沢投手は中日打線について、「1発があるバッターもいるのでそこは気をつけていきたいですが、後手を踏まないようにどんどん攻めていきたいです」とコメント。チームは開幕9試合で2勝7敗と状況が苦しい中ですが、「チームの流れを変えられるような勢いのあるピッチングができればと思います」と力を込めました。

この初登板まで、野球人生の支えにしてきたことについて、「1軍の舞台で投げて活躍したいという気持ちでやってきました」と深沢投手。家族も来場予定という紆余曲折のプロ初登板へ、「自分の持ち味をしっかり出してチームに貢献できるようにしたいです。自分ができることをしっかりやりたいと思います」と意気込みました。

対する中日は、2年目の金丸夢斗投手が先発予定。ともにチームは2勝7敗と借金5となっており、同じ2003年生まれの同世代左腕と投げ合います。