土屋アンナ、“順位をつけない時代”に持論を熱弁「苦しい、悔しい、悲しいっていう気持ちは人を育てる」
俳優でモデルの土屋アンナが、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10に出演し、昨今の“順位をつけない時代”に持論を展開した。
【写真】自宅を大公開！すっぴんで子どもの世話をする土屋アンナ
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、モデルや俳優、ロックミュージシャンなどさまざまな顔を持ち、私生活では4人の子どもを育てる土屋の、超庶民的な素顔や自由な子育ての様子が明かされた。
さらに土屋自身の“負けず嫌い”な精神を継ぐ教育方針も明らかに。子どもたちは柔道の先生から「負けるのは学び」と教わっているといい、土屋自身も「1位・2位・3位をつけない時代だけど、私はつけた方がいいと思っている」「苦しい、悔しい、悲しいっていう気持ちは人を育てるから」と熱弁。今の時代にあった厳しさで子どもたちと接する姿を見せた。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務める。
【写真】自宅を大公開！すっぴんで子どもの世話をする土屋アンナ
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、モデルや俳優、ロックミュージシャンなどさまざまな顔を持ち、私生活では4人の子どもを育てる土屋の、超庶民的な素顔や自由な子育ての様子が明かされた。
さらに土屋自身の“負けず嫌い”な精神を継ぐ教育方針も明らかに。子どもたちは柔道の先生から「負けるのは学び」と教わっているといい、土屋自身も「1位・2位・3位をつけない時代だけど、私はつけた方がいいと思っている」「苦しい、悔しい、悲しいっていう気持ちは人を育てるから」と熱弁。今の時代にあった厳しさで子どもたちと接する姿を見せた。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務める。