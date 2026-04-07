土屋アンナ、亡き母が子育ての原点「ママの言葉を鎧に」 授業参観に全身真っ黒＆サングラスで現れた豪快さも明かす
俳優でモデルの土屋アンナが、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10に出演し、自身の子育ての原点を明かした。
【写真】自宅を大公開！すっぴんで子どもの世話をする土屋アンナ
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、モデルや俳優、ロックミュージシャンなどさまざまな顔を持ち、私生活では4人の子どもを育てる土屋の、超庶民的な素顔や自由な子育ての様子が明かされた。
そんな自由でロックな子育ての原点には、昨年亡くなった自身の母・マユミさんの教えがあったという。シングルマザーで育ててくれた母には厳しい教育と愛情を受けていたと言い、土屋は「世の中に出たとき恥ずかしくないように。食べ方とか、大人の話に口出さないとか、『8時になったら寝なさい』みたいな。本当に厳しかった」と振り返った。また、「違っていいのよ」と言われ続けたといい、マユミさんが授業参観に全身真っ黒な服とサングラスで現れたという豪快なエピソードも披露した。
3度の結婚を経験する中で、何度も子育てに葛藤してきたという土屋。そのたびに、母・マユミさんの存在に救われたと振り返り、「ママの言葉をどんどん自分で身に着けて鎧にしていっているのかもしれない」と感謝の思いを語った。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務める。
【写真】自宅を大公開！すっぴんで子どもの世話をする土屋アンナ
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、モデルや俳優、ロックミュージシャンなどさまざまな顔を持ち、私生活では4人の子どもを育てる土屋の、超庶民的な素顔や自由な子育ての様子が明かされた。
そんな自由でロックな子育ての原点には、昨年亡くなった自身の母・マユミさんの教えがあったという。シングルマザーで育ててくれた母には厳しい教育と愛情を受けていたと言い、土屋は「世の中に出たとき恥ずかしくないように。食べ方とか、大人の話に口出さないとか、『8時になったら寝なさい』みたいな。本当に厳しかった」と振り返った。また、「違っていいのよ」と言われ続けたといい、マユミさんが授業参観に全身真っ黒な服とサングラスで現れたという豪快なエピソードも披露した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務める。