「ルーティンが20以上あります」…11年ぶり日本に復帰！ 楽天・前田健太「20%のゆとりが大事」

「そうだ、グミを食べたんだ」

「『マエケンさん』で良いですよ！」

記者が「前田さん」「マエケンさん」と呼び方に困っていると、楽天の前田健太（37）は気さくに応じた。

メジャー通算68勝をあげ、11年ぶりに日本球界に復帰した前田。″レジェンド″と言っても過言でない存在だが、大物ぶった様子はない。練習中も若手と冗談を言い合い、積極的にコミュニケーションを取っている（以下、発言は前田）。

「そういう（偉そうにする）キャラクターじゃないですから、僕は。一回り以上年下の選手もいますが、彼らと話していると『そうなんや』と参考になる部分も多いんです。僕から若手に『俺はこう思う』と言うことはありません。上から目線で意見されるのはイヤじゃないですか。質問されたらアドバイスするようにしています」

前田といえば、両肩をグルグル回す「マエケン体操」や、マウンドで左右に広げた両腕を後方へ何度か揺らすルーティンが有名だ。７時間半眠るなど生活習慣もそれに含まれるという。きっかけは広島時代のプロ２年目、’08年６月の日本ハム戦にさかのぼる。

「７回までノーヒットという最高のピッチングで、プロ初勝利をあげたんです。『この勢いで行きたい』と、次の登板（巨人戦）前日に初勝利前に何をしたか振り返ると……。『そうだ、ヨーグルトとグミを食べたんだ』と思い出しました。良いリズムだからと同じものを購入し巨人戦に臨むと、７回１失点で２試合連続勝利！ これは続けるしかないと少しずつ良い習慣を取り入れ、今では必ずこなすルーティンが20以上あります」

「100％じゃ身も心も持ちません」

ルーティンは、単に験をかついで行っているわけではない。

「僕はけっこう緊張するタイプです。結果が出なければ憂鬱（ゆううつ）にもなる。でも、淡々とルーティンをこなしていれば『今日抑えられるかな』と余計なことを考えずにすみます。目の前のことに集中できるので心に余裕が生まれる。『調子が良い時の決まり事をやっているのだから好投できる』と、自分を信じ込ませられます」

もう一つ、前田が大切にしているのは「ゆとり」だ。

「重なりますが、大切にしているのは気持ちの余裕です。毎日100％力を出していたら、身体も心も持ちません。限界まで猛練習しても、結果が出なければ落ち込むじゃないですか。

だから僕は高校（大阪・ＰＬ学園）時代から要領が良かったと思う。全力でトレーニングするふりをして、時々力を抜いていました。サボりと思われるかもしれませんが、自分のパフォーマンスのために気持ちに『ゆとり』がほしかったんです」

プロに入ってからも「ゆとり」の大切さを実感した試合がある。’10年４月のヤクルト戦、田中浩康との対戦だった。

「田中さんはしぶといバッターですからね。２ストライクと追い込みましたが、ファウルで粘られるのがイヤでした。だったらヒットを打ってもらい次のバッターと勝負しようと、外角低めに80％ぐらいの力で投げたんです。

投げた瞬間『えっ？』と思いました。腕の振り、リリースポイント、コースとすべてが完璧なボールで三振に抑えたんです。『20％のゆとり』投球は飛躍のキッカケになりました。この年、僕は初の２ケタ勝利（15勝で最多勝）をあげ沢村賞に選ばれたんです」

輝かしい成績を残した前田は、メジャーで10年にわたり活躍。日米での経験を後輩に伝えながら、「ゆとり」のピッチングで自身初の「日本一」を狙う。

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