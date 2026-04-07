またまた大当たりキターーーッッ！！【スタバ】食べ逃したくない「新作フード」

【スターバック】に立ち寄った際、つい覗き込んでしまいがちなレジ横のショーケース。3月25日からは「新作フード」が登場しています。そのなかから今回は、ほっと一息つきたいカフェタイムにぴったりな華やかスイーツと、モーニングや軽めの食事にもおすすめのホットサンドをご紹介。気になったら迷わず味わってみて。

一目惚れする美しさ！ 気分も上がるご褒美スイーツ

ストロベリー果肉とホイップクリーム、アーモンドスライスをトッピングしたゴージャスな「ストロベリーカスタードタルト」\570（税込）。タルト、ダマンド生地、カスタードクリームの食感と甘味、果肉の甘酸っぱさの組み合わせは手が止まらなくなりそう。自分へのご褒美はもちろん、差し入れにも喜ばれるかも。

チーズの香りが食欲をそそる！ 朝から食べたいお手軽フード

カンパーニュでシュゼットハムとベシャメルソースをサンドし、チーズをトッピングした「クロックムッシュ」\440（税込）。ヒーティングによりチーズはとろけて、良い香りが広がります。対象フードと対象ドリンクをセットで買うと、AM11:00までドリンクが値引されるモーニング対象商品。お得に食べたいなら朝がおすすめです。

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writer：Reco.N