7人組アイドルグループのCANDY TUNE（キャンディチューン/通称・きゃんちゅー）が先日都内で行われた「BUYMA×CANDY TUNE 新CM発表会」に登場し、代表曲「倍倍FIGHT！」をアレンジしたCMソング「BUY BUY GIFT！」を披露した。

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この日、午前中は同イベントに登壇し、さらにJTBグループの入社式にサプライズ登場するなど大忙し。福山梨乃（28）は「できることを数えて、できることが増える楽しさを感じて、これから楽しくポジティブに頑張っていってください」と新入社員にエールを送った。

CANDY TUNEは、昨年のNHK紅白で紅組のトップバッターを飾ったグループ。きゃりーぱみゅぱみゅ（33）やFRUITS ZIPPERのアソビシステムから2023年にデビュー。24年にリリースした「倍倍FIGHT！」が昨年1月、TikTokで話題に。動画の縦一列に並んだメンバーが左右に飛び出すダンスが特徴的で、インフルエンサーやタレントがマネた動画をアップし話題に。さらにZ世代がマネるなど“倍々ゲーム”で拡散し、翌月には「楽曲チャートトップ50」「人気曲ランキング50」で1位になった。25年12月にはストリーミング累計再生数1億回を突破し「TikTokドリーム」をかなえた。楽曲のリリースタイミングから1年後、本人たちが考えた縦型画面に適した動画のアイデアが勝因になったというのもTikTokらしい。元テレビ朝日プロデューサーの鎮目博道氏がこう言う。

「SNSに注力した事務所の方針は、昭和の演歌歌手の売り方と重なります。CDを手売りで売っていたのがSNSに相当する。いわば現代版の“草の根活動”で、地道にファンを増やしてきたからこそ息が長い。アソビシステムの甲子園的な、タレントたちに自由に活動させて、売れた人が自然に勝ち残るという育成方法も今どき。原宿がもつストリート感、等身大感がある。CANDY TUNEはステージを一段上り、息の長い実力派になると思います」

自己肯定感と応援ソングで新学期を制したきゃんちゅー。彼女たちの感性はまた新たな“バズリ”を生みそうだ。

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