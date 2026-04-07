「ゴルフを通じて青少年の人間教育を」をテーマに活動している一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟（以下高ゴ連）は、２０２６年度より社会貢献活動の一環として「ジュニアゴルファー教育強化プロジェクト」を開講する。

このプロジェクトは、公立中学校の部活動が地域移行される時期に合わせ、他競技からゴルフに転向する人や、世界を目指したいと思うジュニアに、高ゴ連が中・高一環で最長６年間バックアップするというのもだ。

これまで中学生ゴルファーの礼儀・マナー・技術力の向上を目的に、１１年間続いていた中学教育合宿の選考制度を、全国８地区の推薦制から公募に移行し、英会話のオンライン講義を定期的にカリキュラムに組み込むなど、きめ細かなサポートを行う。

井上尚彦理事長は「グローバル化が進む中、ジュニア時代から世界に目を向けて欲しい。連盟ではゴルフを通じて米国の大学への進学を見据えたカリキュラムを組むなど、ジュニアの夢を応援していきます。もちろん他競技からの転向も大歓迎です」と、プロジェクトの意義を語った。

公募開始は４月下旬、プロジェクト開始は今秋からの見込み。詳細は後日連盟ＨＰまたはインスタグラムに掲載する予定だ。